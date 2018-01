A teatro genitori con bambini, iniziativa sperimentale gratis

LECCE - Andare a teatro a Lecce sarà più semplice per tanti mamma e papà con bambini dai 3 ai 12 anni e che non sanno a chi affidare per poter godere di una serata culturale. Una iniziativa realizzata dall’Assessorato comunale alla Cultura, Creatività e Valorizzazione del patrimonio culturale, insieme con il Teatro Pubblico Pugliese ed i Teatri Apollo e Paisiello consentirà infatti di far assistere in tutta serenità i genitori ad uno spettacolo mentre i figli, in una stanza dedicata all’interno dello stesso teatro, saranno impegnati in laboratori di creatività.



Con “Vengo anch’io!”, questo il nome del progetto, prevede all’interno della stagione teatrale 2018, al Teatro Apollo ed al Teatro Paisiello di Lecce, attività destinate all’infanzia in contemporanea con spettacoli, in modo da poter consentire la fruizione da parte dei genitori senza dover lasciare a casa i figli.



Per 4 date, da gennaio ad aprile, i genitori potranno portare con sé i figli a teatro poiché per i bambini sono previsti laboratori e percorsi tematici nei foyer e nelle sale dei teatri. Si tratta di un incentivo in più, un’idea pilota che potrebbe diventare una pratica consolidata e un servizio utile alla città, con l’intento di costruire, insieme alle famiglie, un percorso di avvicinamento al teatro per i più piccoli, che sia anche un'esperienza estetica e creativa.



Non si tratta infatti di semplice intrattenimento nell’attesa che cali il sipario in sala, ma di incontri ispirati agli spettacoli a cui i genitori assistono, così da poter avere argomenti comuni sui quali adulti e bambini possano incontrarsi all’uscita del teatro. Così, mentre gli adulti si godono lo spettacolo, i bambini potranno vivere l’opera teatrale in una dimensione di gioco, in uno spazio tranquillo e allestito per loro.



Il progetto, da un’idea dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese, è realizzato da Fermenti Lattici.



Quattro le serate in cartellone intorno ai quali è stata costruita una mini-rassegna di appuntamenti per l’infanzia divisi per due fasce d’età: 6-12 anni e 3-6 anni. Si comincia il 20 gennaio al Teatro Apollo con “Infinita-Familie Floz” per i bambini dai 6 ai 12 anni. Si tratta di un laboratorio di costruzione di maschere e canovacci in cui i bambini guidati dalle operatrici costruiranno con carta, forbici, colla e materiali misti, maschere dalle svariate espressioni a cui daranno vita attraverso un racconto corale. Il 27 febbraio, sempre al Teatro Apollo è in programma “Tutù – Chicos Mambo”, per un laboratorio di teatro danza con la coreografa Barbara Toma. La danzatrice e coreografa coinvolgerà i bambini nella creazione di un racconto dei loro sogni, paure, desideri e passioni usando lo strumento del corpo immersi nel tulle dei tutù e dei costumi di scena. L’8 marzo al Teatro Paisiello “Rumors – I virtuosi di San Martino”, prevede invece la costruzione di un racconto musicale per teatrino delle ombre in cui si partirà dai testi delle canzoni presentate dal quintetto, i bambini estrapoleranno personaggi e storie a cui dare vita attraverso il ritaglio e la costruzione di figurine per il teatro delle ombre che sarà proiettato a fine laboratorio. Il sei aprile al Paisiello “R.Osa – La corte ospitale” per la costruzione di un albo illustrato, in cui si partirà dall’albo illustrato “I cani non sono ballerine” di Anna Kemp, per far costruire ad ogni bambino il proprio racconto che esplorerà i temi della libertà, del superamento dei limiti, della sospensione dei giudizi. I racconti saranno raccolti in albi illustrati confezionati con le loro mani.



Mentre per i bambini dai 3 ai 6 anni, negli stessi giorni, un’operatrice intratterrà i più piccoli con storie ispirate di volta in volta ai temi affrontati dagli spettacoli in cartellone con l’ausilio di burattini e materiali da laboratorio per bambini di età prescolare. Il servizio è gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri 340.4722974-347.0094900.