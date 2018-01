Scuola, associazioni e centri diurni insieme per divulgare il Baskin

GINOSA - Fare squadra e per di più sportiva è possibile grazie alla disciplina Baskin, il basket che prevede il gioco tra normo dotati e diversamente abili. Uno sport d’inclusione perfetta, in cui ragazzi con qualunque tipo di capacità fisica e mentale si trovano fianco a fianco a conseguire un unico risultato finale.



Il Baskin, grazie all’introduzione di nuove regole e canestri adatti, permette la partecipazione



attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità, fisica e/o mentale, purché consenta il tiro in



un canestro. Da questa idea è nato un progetto sportivo pronto a diventare un laboratorio di società soprattutto se adottato nei centri diurni e nella scuola poiché tutti i ragazzi che praticano questo sport aumentano la fiducia in sè stessi, la capacità di coniugare il sacrificio al piacere, migliorano le abilità psicomotorie e quelle di interazione con i ragazzi e con gli adulti.



In virtù di tutto questo l’Amministrazione comunale di Ginosa, come dichiara il consigliere Antonio Minei, delegato allo Sport, “ha voluto fortemente puntare sul baskin” tanto da intrecciare “rapporti con i referenti regionali di Puglia e Basilicata”, sono quindi stati promossi eventi ed incontri per farlo conoscere nelle scuole, “che l’hanno inserito nei progetti Pon. Sin da subito abbiamo capito che era necessario un lavoro ancora maggiore, per creare vere e proprie squadre, affinché l’attività di questo sport non si limitasse a singoli e sporadici eventi, ma avesse piuttosto un programma ed un calendario”.



La svolta c’è stata quando con Angelo Prencipe, ginosino e referente Baskin regionale, si è iniziato a pensare ad un progetto per coinvolgere i centri diurni presenti nel territorio. Una risposta positiva è arrivata da Anffas, Nuova Luce e Cas “Perla Genusia” che hanno prontamente aderito a questo progetto innovativo e unico in Puglia. La compartecipazione economica tra i centri su indicati e il Comune di Ginosa ha permesso l’avvio del progetto Baskin: 4 mesi di attività sportive che coinvolgeranno anche i diversamente abili nelle scuole. La prima, di 14 giornate di lezioni, è in programma per il 31 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17.30, nella palestra dell’istituto comprensivo “Deledda – San Giovanni Bosco”. Chiunque può partecipare, il divertimento e la socializzazione sono garantiti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni telefonare allo 099.8290212 o 373.8103984.