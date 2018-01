Si cercano 4 volontari per il servizio civile per gli ‘acquisti verdi'

FOGGIA - Allo scopo di diffondere le buone pratiche in materia di Green Public Procurement (Acquisti Verdi) e di attenzione alla sostenibilità, per diffondere i principi allo ‘stile di consumo’ del privato cittadino, nonché ai cicli produttivi delle aziende del territorio, in una logica di filiera dal produttore al consumatore, l’impresa sociale Aforis di Foggia cerca quattro volontari per il servizio civile da selezionare per il progetto “Green Public Procurement for Not (engaged) in Education, Employment or Training”.



G.P.P. 4 N.E.E.T. si pone l’obiettivo generale di educare al consumo consapevole i privati cittadini e le imprese produttrici di beni e servizi, attraverso l’esempio concreto di quegli enti pubblici (in particolare Amministrazioni comunali ed Istituti scolastici) che intendono introdurre, in linea con le recenti normative, Criteri Ambientali Minimi nei propri acquisti.

Le domande degli interessati devono pervenire via pec oppure a mezzo posta raccomandata (non farà fede il timbro postale) oppure a mano presso la sede legale di Aforis – Impresa Sociale in viale Colombo, n. 13 – Foggia, entro e non oltre le ore 14 del 5 febbraio 2018.



Per i volontari è previsto un assegno mensile di € 433,80.



I volontari saranno selezionati secondo i criteri dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Decreto Direttoriale 173/2009).



Possono partecipare alla selezione i giovani, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, disoccupati ed iscritti al programma Garanzia Giovani ed in possesso dei requisiti riportati nel bando di partecipazione pubblicato, insieme con il modulo d'iscrizione.