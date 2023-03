Nuovo servizio bike sharing tutto pugliese

Cinquanta postazioni per 200 bici da noleggiare, ma è solo l’inizio - Bari ci riprova con il servizio di bike sharing per garantire un servizio di mobilità più ecologico e meno costoso. Questa volta le “due ruote” saranno più controllate, più sicure da eventuali furti e soprattutto più ordinato in tema di parcheggio. L’iniziativa è del Comune insieme alla Vaimoo srl che hanno presentato insieme il progetto con la prima delle postazioni allestita in piazza Diaz, sul lungomare.



Il nuovo servizio, sarà attivo a partire da lunedì 30 gennaio 2023, come annunciato dal sindaco Antonio Decaro e dall’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso, alla presenza del CEO della società aggiudicataria Matteo Pertosa, accompagnato dal team di ingegneri del servizio.



Nel 2007 la città di Bari è stata tra le prime città capoluogo di provincia a dotarsi e sperimentare il servizio di bike sharing. Se più di 15 anni fa, era gestita “dall’azienda di trasporto pubblico urbano le cui carenze nella manutenzione ci hanno purtroppo portato alla sospensione del servizio, che pure aveva una forte componente di innovazione” all’epoca, come ha spiegato il sindaco Decaro. Ora viene riproposto un servizio nuovo nelle modalità già sperimentate in altre città europee e affidato ad un soggetto privato, legato al sistema della pubblicità. Inoltre non ci saranno colonnine (rimaste a lungo inutilizzate e vandalizzate nelle precedenti sperimentazioni) per il parcheggio, bensì delle aree per delineate da segnaletica orizzontale. Contro i furti è stato invece previsto un particolare sistema per cui se la bici non viene parcheggiata dove previsto, il contascatti continuerà a girare per cui non si riceverà la fattura sino a quando non sarà parcheggiata dove previsto.



Tutte le componenti del servizio, dalle bici utilizzate al software, sono state prodotte e sviluppate in Italia e a farlo sono stati ingegneri pugliesi. Bari sarà, così. l’unica città italiana a vantare un servizio totalmente prodotto da propri conterranei. Per poter usufruire del bike sharing - operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.30 a mezzanotte, e nei weekend e nei giorni festivi, dalle ore 6.30 alle 2 del giorno dopo - è necessario scaricare sul proprio smartphone la app “Vaimoo Bike Sharing” e creare un account. Diverse le modalità disponibili: Apple ID (per gli utenti iOS); Google ID (per gli utenti Android) e Facebook. Con l’app si potrà visualizzare la mappa con le postazioni più vicine: saranno indicate solo le stazioni di bike sharing collocate a una distanza raggiungibile a piedi in 5 minuti, in modo da garantire agli utenti la presenza effettiva della bicicletta. Raggiunta la stazione più vicina, è necessario toccare l’icona della stazione sulla app per ricevere informazioni sulle bici disponibili, che saranno di tipo elettrico e tradizionale.



Per noleggiare una bici bisogna selezionare il veicolo oppure scansionare il codice QR presente sulla bicicletta e cliccare sul pulsante “Inizia corsa” per poterla utilizzare. A quel punto si dovrà attendere che il lucchetto si sblocchi automaticamente e che la app confermi il corretto sblocco del mezzo: la mappa indicherà la durata del noleggio in corso. Gli utenti potranno terminare la corsa posizionando la bicicletta negli spazi di una delle stazioni cittadine contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, rintracciabili sulla mappa proposta dalla app. Successivamente sarà sufficiente cliccare su “termina corsa”: nel caso si utilizzi una bici elettrica, i led gialli del veicolo lampeggeranno per indicare che è possibile chiudere il lucchetto; se invece la bicicletta è tradizionale, si potrà chiudere il lucchetto dopo aver inviato il comando sulla app. Alla fine di queste operazioni sarà inviata una mail di conferma del termine noleggio con fattura allegata.



Per poter usufruire del servizio di bike sharing è obbligatorio sottoscrivere, tramite app, uno dei “bikepass” disponibili (abbonamenti periodici che consentono lo sblocco delle biciclette): giornaliero di 1.80 €, settimanale di 4.80 €, mensile (durata 30 giorni) di 8.80 € e annuale di 24.50 €. Per ogni corsa sarà applicata una tariffazione specifica: il costo del noleggio varia a seconda della tipologia del mezzo. La bicicletta tradizionale ha una tariffa di 0,00 € (gratis) nella prima mezz’ora, 0,45 € ogni mezz’ora sino ad un totale di due ore, e di 2,80 € ogni ora dopo la sesta mezz’ora d’uso. Per la bicicletta elettrica si parte invece da una tariffa di 0,50 € per la prima mezz’ora, per 0,45 € per la seconda e la terza mezz’ora, di 0,90 € per quarta e quinta mezz’ora, di 1,40 € per la sesta mezz’ora e 2,80 € per ogni mezzora successiva alla sesta.



Al momento le stazioni di bike sharing sono 50 ma sono destinate ad aumentare sino a 120. Duecento invece le biciclette previste per la dotazione delle prime stazioni (100 tradizionali e altrettante elettriche), entro il 29 settembre 2023 si aggiungeranno altri 130 mezzi, ed entro sette anni è prevista una flotta complessiva di 730 (per un totale di 525 bici tradizionali e 205 elettriche).



Il servizio si aggiunge a quello dei monopattini, delle auto e presto a quello delle motociclette elettriche sempre in sharing.