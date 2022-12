Balocchi antichi in mostra in biblioteca

TARANTO - Più di 350 giocattoli storici sono in mostra nella biblioteca “Acclavio” a Taranto dal 9 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Si tratta della collezione Marzadori che attraverso un ideale viaggio di un secolo consente di curiosare tra arredi, complementi per l’infanzia e giocattoli in legno, latta, plastica, cartapesta ed altre fogge, sono suddivisi in aree tematiche e organizzato ad altezza di bambini. “I balocchi”, questo il titolo della mostra così come venivano chiamati i giochi in tempi passati, è una raccolta di pezzi unici iniziata circa 30 anni fa, con la nascita della prima figlia di Maurizio Marzadori, noto antiquario bolognese, nonché insegnante e collezionista d’arte.



La mostra, curata da Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, ha come protagonista la preziosa

collezione di giochi raccolti da Marzadori, già esposta al Moma di New York, alla Triennale di Milano e alla biblioteca Salaborsa di Bologna. Tra bambole, pupazzetti, macchinine, soldatini, giochi da tavolo, sarà per alcuni un ritorno al passato per tanti altri una scoperta di un’infanzia forse sconosciuta che non potrà non far emozionare, fantasticare e sorprendere chiunque possa ammirarla. L’installazione è studiata con “alti” e “bassi” per essere ammirata persino dai più piccoli attraverso vetrinette o, come i cavalli a dondolo, con il naso all’insù in quanto appesi al soffitto.



I consueti orari di visita sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, consentono anche la possibilità di scoprire i piccoli tesori in esposizione al primo piano della biblioteca comunale “Pietro Acclavio”. Promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Taranto e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, l’esposizione sarà visitabile fino al 5 gennaio 2023, con ingresso libero.



Contestualmente alla mostra, continua l’attività laboratoriale di lettura e pratiche artistiche dedicata

a bambine e bambini dai 5 ai 9 anni la cui partecipazione deve essere però prenotata inviando una email a ibalocchitaranto@gmail.com. La mostra “I balocchi” è prodotta dalla società Orione, in collaborazione con “Poli biblio-museali di Puglia”, “Teatro Pubblico Pugliese” e i partner tecnici Provinciali e Isola di Mezzo