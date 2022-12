Torna il presepe vivente medievale tra i vicoli del borgo

CONVERSANO - Una speciale Natività ambientata nel Medioevo sarà allestita a Conversano nei giorni 17 e 18 dicembre 2022 con la partecipazione di oltre 50 tra figuranti, attori e rievocatori. Sarà come vivere un po’ l’atmosfera che san Francesco d’Assisi riuscì a realizzare nel 1223, a Greccio, con l’allestimento del primo presepe vivente della storia.



Teatro dell’evento saranno, ancora una volta, i vicoli del centro storico di Conversano. Sarà un tornare indietro nel tempo di quasi un millennio. L’iniziativa è promossa dall’associazione SensAzioni del Sud con il Gruppo Storico Città di Conversano, inserita dall’Amministrazione Comunale nel calendario “Borgo di Natale”, e vede come direttore artistico Gabriele Corianò. L’intero percorso sarà accessibile anche a chi ha problemi di deambulazione grazie ad un percorso alternativo predisposto appositamente.



L’obiettivo non è solo far conoscere la storia dal medievo al barocco della dittà di Conversano ma la storia in generale, permettendo ai visitatori di osservarla da vicino e di “viverla”. Non mancherà l’allestimento scenografico dove le abitazioni del borgo antico si prestano benissimo a questo tipo di ambientazione, sarà un modo per riscoprire vie del borgo che molto belle e caratteristiche ma che di solito non sono toccate dagli eventi o dal passeggio. Il percorso sarà infatti – in parte – diverso da quello dello scorso anno. Tra i figuranti non solo conversanesi ma anche rappresentanti di altri gruppi storici come quelli di Bari, Fabriano, Melfi e persino dall’Abruzzo



L’ingresso al percorso del presepe vivente avverrà da via Porta Antica, con contributo di 3 euro e accesso libero per i bambini fino ai 10 anni. La passeggiata è lunga circa 1,5 km e prevede le scene rievocative più significative del Vangelo: l’annunciazione a Maria (angolo via carelli/via Capone), la visitazione di Maria ad Elisabetta (angolo via Cellini - via Finoglio), lo spazio di Erode Re di Giudea (via Martucci), l’annunciazione a Giuseppe (arco di via Panaro) e La Natività (Via Martucci). Fra le novità la partecipazione dei Falconieri della Gracia che allestiranno una postazione didattica con numerosi rapaci: gufo, civetta, poiana, falco pellegrino e altri rapaci notturni.



Tutto il percorso del presepe sarà intervallato dai banchi degli antichi mestieri, dal liutaio all’armaiolo, e da postazioni enogastronomiche che proporranno assaggi di vin brulè, caldarroste, polpette con fave e cicorie, caciocavallo impiccato e altri prodotti della nostra terra. Infine, per l’occasione, saranno aperte e visitabili le botteghe delle Vie d’Arti dedicate alla lavorazione di terracotta, tessuti, cestini e altro ancora.



L’allestimento sarà visitabile dalle ore 18 alle 22 il 17 dicembre, e dalle 16.30 alle 22 del 18 dicembre.