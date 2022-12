Luci, giostre, eventi ed inclusione

BARI - Sono diversi, interessanti e coinvolgenti gli eventi natalizi promossi dal Comune di Bari, con il sostegno di diverse imprese del territorio, ed altre di associazioni locali o persino di quartieri.



In piazza del Ferrarese, oltre all’albero di Natale e il giardino d’inverno e pergola con luci e musiche, si può restare incantati dal videomapping sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce si può ammirare ogni sera sino al 26 dicembre dalle ore 17 alle 23. I grafici bi e tri dimensionale, con accompagnamento musicale sincronizzato, sono su quattro diversi temi: natalizio, architetturale, digital art (dall’impressionismo ai giorni d’oggi) e paesaggistico (giardino d’inverno).



E mentre in piazza Umberto c’è il Villaggio di Babbo Natale con tanto di giostrina con cavalli (davanti l’Ateneo), al Palamartino il 17 dicembre, alle ore 19.30, si terrà lo spettacolo di musica, ballo e folklore “NatalInsieme” all’insegna dell’integrazione, dell’inclusione e dell’intergenerazionalità. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Anteas Bari (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) e Anolf Bari (Associazione nazionale oltre le frontiere), con il patrocinio dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari e il sostegno della Cisl e Fnp Cisl Pensionati Bari.



Nel corso della serata, alla presenza di 500 ospiti, tra famiglie, pensionati, migranti e giovani, si alterneranno il noto artista barese Renato Ciardo, l’attrice Daniela Baldassarra talento di purissima ispirazione, che si distingue per il suo impegno sociale e culturale indirizzato a varie tematiche e categorie, in special modo a quelle che necessitano di una voce in grado di portare alla ribalta disagi ed emergenze. A seguire il gruppo delle Diamond Sister, tre splendide voci femminili che hanno partecipato a diversi Talent Show come X Factor, Italia's got Talent, una spettacolare esibizione della grande storia della pizzica salentina con il gruppo Zimbaria, espressione da sempre l'anima più creativa, artistica ed ossessiva del Salento, e poi esibizioni dei gruppi etnici georgiano e mauriziano.



Un ampio programma di musica e spettacolo che prenderà il via con gli interventi dei presidenti nazionali di Anteas, Loris Cavalletti, e di Anolf, Maria Ilena Roca, oltre ai saluti dei presidenti territoriali Alessandro Catena e Sandrine Riche.



Il Natale, momento di condivisione per eccellenza, magia e gioia, sarà arricchito dallo scambio e fusione di realtà, idee, tradizioni, culture e festività diverse per tradizione ma che hanno in comune la voglia di divertirsi e stare insieme.



Due invece gli appuntamenti nell’Auditorium “Nino Rota” dove il 16 dicembre alle ore 20 e il 17 dicembre alle ore 18 il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” ha organizzato il “Concerto di Natale” con l’esibizione dell’Ensemble Corale e Strumentale del Conservatorio di Bari. A dirigere ci sarà il maestro Antonio Legrottaglie. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.