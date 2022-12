​Canti di Natale al quartiere Poggiofranco

BARI - Non è Natale senza canti e musica. I versi suonati ed intonati aiutano a preparare e vivere la dolce atmosfera di speranza e serenità, ed il particolare periodo magico fatto di ricordi e affetti. Se alle nostre tradizioni aggiungiamo poi quelle di altri Paesi, l’effetto si moltiplica a dismisura. Si riesce a cogliere davvero il messaggio di fratellanza che il Natale vuole regalare al mondo intero. A tutto questo è ispirata l’iniziaitva della festa di quartiere in programma a Poggiofranco, a Bari, il 22 dicembre con inizio alle ore 19.



Organizzata da Mara Caldarola si svolgerà in viale Papa Pio XII, nello spiazzo compreso tra le vie Cardinale Mimmi e Arcidiacono Giovanni, nei pressi della nota scuola di lingue privata del rione che la stessa dirige, l’English Centre. L’iniziativa è incentrata sulla tradizione inglese del “Christmas Carol”. Pare infatti che il primo canto natalizio vero e proprio venne scritto nel 1410 in Inghilterra e non è un caso se la maggior parte delle “carole” natalizie siano nella lingua d’oltre Manica. Nel tempo del canto si è persa una buona parte. Oggi esiste solo un piccolissimo frammento che parla di Maria e Gesù, che incontravano persone diverse a Betlemme. Per lo più erano canti itineranti che si tramandavano oralmente. Inoltre in quel periodo storico (la chiesa anglicana nacque solo un secolo dopo, ndr) la maggior parte dei canti natalizi si basava su storie che vagamente erano dedicate alla sacra famiglia ed erano canzoni divertenti, piuttosto che religiose.



In particolare il canto natalizio veniva tradizionalmente ascoltato ogni anno al Queen’s College di Oxford durante il pranzo di Natale. Solo nel XIX secolo i canti iniziarono ad essere pubblicati in libri dedicati alla musica. Alcuni studiosi riferiscono che nel 1880 il servizio di canti natalizi sia stato inventato da Edward White Benson, in seguito arcivescovo di Canterbury. Ed è così che nacque la tradizione fino ad arrivare ai giorni nostri. Musica e versi, anno dopo anno, parola dopo parola risuonando nelle case, nelle scuole e nelle chiese hanno contribuito da sempre ad incantare e a realizzare una speciale magia. Dunque perché non ricrearla persino in strada tra passanti e negozianti?



Accade a Poggiofranco già da qualche anno, proprio grazie a questa cittadina barese che come tanti amano la lingua inglese e le sue tradizioni. Chi partecipa, insieme all’ideatrice, vede il quartiere trasformato in piccolo borgo, qualcuno afferma anche in una famiglia “allargata”, dove ci si conosce e ci si riconosce.



Un modo anche questo per “regalarsi” un Natale ricco di positività fatto di segni e atti sinceri, rapporti profondi, di solidarietà e complicità, emozioni da condividere. Non costa nulla ed è aperto a tutti. Basterà presentarsi puntuali e, magari, intonare con tutti gli altri partecipanti i canti o solo ascoltare.