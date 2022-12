Pronti a portare gli auguri a cavallo delle ‘renne’ motorizzate

BARI - Sono tutti pronti a cavalcare le speciali “renne” motorizzate per sfilare lungo le vie della città di Bari per portare colore, allegria, spensieratezza, ma soprattutto il messaggio di condivisione, serenità, amicizia e piassione per le “due ruote” con la finalità della solidarietà.



I motociclisti, nelle vesti del Babbo più noto al mondo, il prossimo 18 dicembre – dalle ore 9 alle 13, daranno vita all’ottava di “Babbo Natale in moto”, organizzata dall’associazione Vitainmoto, promossa insieme con l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, coordinata con la Biblioteca dei Ragazzi e con la collaborazione di tanti Motoclub, tra i quali il gruppo Puglia Respect Bikers e il Vespa Club Bari, oltre ad associazioni culturali e del volontariato pugliesi, tra cui l’Inner Wheel Club di Bari Alto Terra dei Peuceti.



La sfilata di 30 km è aperta a tutti gli appassionati di moto ed è gratuita. Si potrà partecipare con qualunque tipologia di motociclo, dalle moto alle Vespe, dagli scooter, alle Harley e ai quad, per una sfilata in gioia pace ed allegria. Si partirà da Parco 2 giugno e si concluderà in piiazza Gramsci, nelle vicinanze del Parco Punta Perotti. Durante il tragitto ci saranno soste con eventi e manifestazioni, nelle quali i numerosi Santa Claus incontreranno i bambini dei quartieri periferici per portare un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.



Il programma prevede una prima fermata alle 10.45 presso la parrocchia San Nicola Catino, in piazza Mariano Magrassi, dove i motociclisti, oltre ai bambini del quartiere a Nordi di Bari, riceveranno la benedizione dei caschi dal parroco. Si proseguirà alle 11.30 con una sosta davanti alla chiesa della Santa Famiglia presso il Villaggio dei Lavoratori dove i Babbo Natale porteranno dolci e libri per bambine/i. Alle 12.30 è previsto l’arrivo in Piazza Gramsci dove i motociclisti si scambieranno gli auguri di buone feste e sarà promossa la lettura, puntando a sensibilizzare in particolar modo i più piccoli e i ragazzi. In questo step i motoclub presenti attueranno una raccolta di libri, giochi o materiale didattico nuovi per piccoli e per ragazzi, che saranno successivamente donati durante la manifestazione “Teatro per tutti” previsto nel teatro Kursaal Santalucia il 20 dicembre 2022.