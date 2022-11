I cimiteri sono 'tecnologici'

TARANTO -

Spesso trovare la tomba di un proprio caro, in un cimitero, non è facile. Ci si perde tra le stradine e chiedere informazioni, mancando segnaletiche, diventa davvero un’impresa. A Taranto trovare con facilità, in poco tempo e sicurezza un caro estinto è ora più facile grazie alla tecnologia ed in particolare ad un’applicazione per telefonino.



Nei cimiteri “San Brunone”, nel quartiere Tamburi, e “Santa Maria porta del cielo”, a Talsano, dove i loculi, come in tante altre città, e le cappelle sono tanti e simili, basterà avere il telefonino, scansionare un qr code ed inserire i dati necessari (cognome e nome, data della morte) per avere l’esatta posizione delle sepolture dei propri cari, parenti o amici.



I codici bianchi e neri disposti all’intertno della cornice quadrata sono stampati su dei cartelli installati agli ingressi.