Sette squadre pronte a sfidarsi con fiori e arte

LEVERANO - Venticinque artisti fioristi ucraini hanno aperto la manifestazione storica “Leverano in Fiore”, organizzata dalla associazione omonima e dal Comune di Leverano, che dal 27 al 29 maggio torna nelle vie e nelle piazze dalla città salentina. I fioristi dell’Ucraina hanno realizzato tipici copricapo floreali in piazza Roma per una dimostrazione fuori concorso. Per l’edizione 2022 sono coinvolti 300 florovivaisti locali e numerosi team di artisti da tutto il mondo tra cui Lettonia, Estornia, Lituania, Grecia, Messico, Usa e Inghilterra, oltre che da tutta Italia e dall’Ucraina.



L’evento dedicato al mondo del vivaismo di qualità, del florovivaismo e dei prodotti tradizionali sono, dal 2014, una festa del fiore, della natura, del colore e dell’arte, ma anche di pace e di salvaguardia di madre Terra. Quest’anno il tema cui verterà la competizione è “The light behind the clouds” ovvero la luce oltre le nuvole.



I fratelli ucraini, con una esibizione fuori concorso, hanno realizzato copricapo intrecciati con rami di ulivo e fiori in omaggio ad un’antica tradizione che unisce Ucraina e Leverano, poiché proprio nel paese oggi teatro di un grave conflitto, è tradizione gareggiare nella realizzazione di particolari “cappelli” per le donne utilizzando i fiori.



Per il concorso internazionale Arteflorando invece team di fioristi esteri creeranno sculture floreali con cui vestire corti, piazze, strade del centro storico. Si tratta dell’8° concorso internazionale di arte floreale organizzato dalla scuola internazionale di arte floreale Ivan Bergh Floral School, che cura anche la scenografia e l’allestimento floreale all’interno del centro storico, ideando e progettando installazione appositamente per l’evento. Sette le squadre che si contenderanno l’ambito titolo. Tre le gare: il completamento di un arrangement preventivamente progettato, la realizzazione di una composizione floreale interamente realizzata tra i vicoli e nelle corti del centro storico, e (per domenica 29 maggio) un bouquet scenografico da realizzare con i materiali e i fiori forniti a sorpresa ai concorrenti.



I vincitori saranno svelati dopo questa terza e ultima gara con la premiazione in piazza Roma, prevista dalle ore 20. L’intero evento sarà arricchito da una serie di iniziative il cui programma completo può essere consultato sul sito web di Leverano in Fiore.