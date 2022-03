Medaglia d’argento e di bronzo per le colombe artigianali pugliesi

BARI - Secondo posto per Piero Netti di Castellana Grotte, tra i migliori produttori di colombe artigianali creative e terzo posto per Vito Saccente di Palo del Colle, nella categoria “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale”. La Puglia deve accontentarsi di una medaglia d’argento e di bronzo, perché quelle d’oro se le sono portate a casa un campano e un toscano, nella speciale gara di “Divina Colomba” dedicata ai lievitati pasquali 2022 organizzata da Goloasi.it



Sono stati rispettivamente battuti dai colleghi Pompilio Giardino di Ariano Irpino (Avellino), con terzo Samuele Segala di Fumane (Verona), e da Stefano Lorenzoni di Monte San Savino (Arezzo), con il lievitato sul posto più alto del podio, seguito al secondo posto da quello di Vincenzo Baiano di Marano di Napoli. Nella stessa occasione è stato anche assegnato il premio al “Miglior packaging”, che è andato alla Pasticceria Fabozzi di Casal di Principe (Caserta).



Un posto comunque di tutto merito visto che la quarta edizione, come le precedenti, ha visto una dura lotta tra 40 ottimi prodotti finalisti ed una attenta e severa commissione tecnica con presidente di giuria Giambattista Montanari.



Il concorso si pone ogni anno l’obiettivo di valorizzare sempre più la produzione artigianale del dolce tipico pasquale con particolare attenzione al rispetto del disciplinare di legge (decreto 22 luglio 2005) e all’utilizzo del lievito madre.