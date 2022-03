Un Albo comunale per imprese e associazioni culturali e di spettacolo

BARLETTA - Un Albo comunale per operatori culturali e di spettacolo consentirà ad associazioni ed imprese di settore di avere, tramite apposita iscrizione, l’indispensabile requisito per poter partecipare ai prossimi avvisi pubblici annuali per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.



L’istituzione dell’Albo, a Barletta, è stata prevista con il nuovo Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione n. 6 del 18 Gennaio 2022 dal commissario straordinario Francesco Alecci avvalendosi dei poteri del Consiglio comunale.



Si possono iscrivere associazioni, società, cooperative, compagnie teatrali, orchestre, complessi musicali, associazioni di volontariato che svolgano: attività di spettacolo (musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative) o attività culturali (arti visive letterarie, audiovisive, grafiche, laboratori).



Registrandosi tramite il sito del Comune di Barletta, e accedendo nella sezione “Appalti e Contratti” alla voce “Elenchi operatori economici”, si otterranno le credenziali di accesso all’Area Riservata del “Portale Appalti”. Una volta registrati sarà possibile procedere alla propria iscrizione nell’elenco operatori denominato “Albo degli operatori culturali e di spettacolo del Comune di Barletta”. L’intera procedura di iscrizione, insieme con altre informazioni utili, è pubblicata, sempre sulla rete civica del Comune di Barletta, nella sezione “In primo piano”.