La Neurologia del Policlinico nella rete europea eccellenze sanitarie

BARI - Il Policlinico di Bari con l’Unità operativa di Neurologia, diretta dalla professoressa Maria Trojano, è entrato a far parte dell’European Reference Network per le Malattie Neuromuscolari (Ern-Nmd) che comprende 19 stati membri, tra cui l’Italia, che ad oggi vanta 21 centri ad aver ricevuto tale riconoscimento ovvero è la nazione europea con il maggior numero di centri dotati di requisiti altamente specifici per l’elevato livello sia nella ricerca scientifica che nell’organizzazione sanitaria specializzata nella diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari.



L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari vanta anche un membro nel Comitato dell’Ern-Nmd, si tratta della professoressa Isabella Laura Simone, ordinario di neurologia presso l’Unità operativa complessa di Neurologia Amaducci. Tale doppio riconoscimento premia la sanità pugliese a livelli che valicano i confini regionali e nazionali, in quanto l’Ern è una rete europea di eccellenze sanitarie che ha come obiettivo quello di rivolgere il proprio interesse a malattie e condizioni complesse e rare che richiedono cure altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse.



Le malattie neuromuscolari (come distrofia muscolare, sclerosi multipla, malattia di Huntington, il Parkinson ed altre) rappresentano un numeroso gruppo eterogeneo di malattie, molte delle quali rare, spesso genetiche, che possono interessare il sistema nervoso centrale e/o periferico e/o i muscoli, spesso con coinvolgimento multisistemico. L’estrema variabilità genotipica e fenotipica delle malattie neuromuscolari e la loro complessità clinica richiede l’intervento di una equipe multidisciplinare costituita da professionisti con competenze specifiche nel proprio settore ma perfettamente integrate tra loro.