Partita raccolta di aiuti umanitaria a Bari per l'Ucraina

BARI - E’ partita anche in Puglia la catena di solidarietà per la raccolta di aiuti umanitari di prima necessità per la popolazione dell’Ucraina. A Bari ad avviare la raccolta di alimenti, abbigliamento e materiale di primo soccorso è l’Associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata presente nella nostra città dal 2015, fondata e presieduta da Olena Balan per scopi culturali, scambio di informazioni, sostegno ai cittadini ucraini qui residenti e che ora si adopera ad iniziative con fini umanitari. Sulla pagina social è stato pubblicato l’intero elenco di alimenti a lunga scadenza ed altro materiale richiesto direttamente dal Consolato di Napoli con cui la presidente Balan è in contatto.



Chiunque volesse donare può consegnare tutto nel negozio di via Giulio Petroni n. 21/D cui al momento l’associazione si appoggia. L’associazione Italo-Ucraina costituitasi a Bari cerca anche volontari disposti alla raccolta di pacchi dono. Chi volesse candidarsi come volontario o contattare l’associazione per altre iniziative può farlo tramite la pagina social dell’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata dove sono in continuo aggiornamento altre notizie in merito.



A Manfredonia, una iniziativa simile, si svolgerà il 1° marzo dalle ore 9 alle 18 davanti alla parrocchia Ss. Trinità in via Dante, la comunità ucraina locale sta organizzando un pullman per raggiungere l’Ucraina e portare beni di prima necessità alle tante famiglie nascoste nei sotterranei.



Si ricorda che anche la Croce Rossa Italiana ha avviato una raccolta fondi, è infatti possibile donare soldi sulla pagina web della Cri appositamente creata.



(Ulteriori notizie e informazioni sono reperibili sulla pagina social dell'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata)