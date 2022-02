Il gesso da decorare per partecipare ad un concorso

BARI - Il gesso, per quanto sistema di terapia essenziale e indispensabile per la cura di fratture, spesso non è ben accetto soprattutto se deve essere portato a lungo. Sono soprattutto i più giovani, bambini e ragazzi con meno di 18 anni a soffrire di più. Perché dunque non renderlo più allegro?



E’ da qui che è partita l’idea di un concorso dal titolo “Calma e Gesso” ideato dall’unità operativa di Ortopedia dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. L’obiettivo è alleggerire il peso dei giorni passati con l’apparecchio gessato. In palio per i partecipanti tanti premi come riconoscimento per la fantasia e la creatività che dimostreranno.



Tutti i bambini e gli adolescenti (tra gli 0 e i 18 anni di età) immobilizzati da un apparecchio gessato ed in cura all’Ortopedia dell’ospedale pediatrico di Bari a partire dal 1° marzo e sino al 30 settembre potranno decorare il gesso a loro piacimento. Per partecipare al concorso bisognerà scattare massimo 3 foto e inviarle per email all’indirizzo calmaegesso23@gmail.com dove possono essere richieste anche ulteriori informazioni, mentre il regolamento completo è pubblicato sul sito web del Policlinico.



La pratica di decorare il gesso non è nuova ma il concorso è sicuramente una novità allegra. Per i neonati potranno essere i genitori a decorare i gessi. Il tema è libero e la giuria valuterà e assegnerà i premi a chi meglio interpreterà la filosofia del concorso. Verrà premiata la fantasia e l'impegno, ma sul gesso dovrà essere presente e leggibile l’hasthag #calmaegesso.



Tra i premi in palio, tutti di marche note, ci sono peluches, abbigliamento, accessori per cameretta, giochi per bambine e bambini, maglia del Ssc Bari Calcio e dolci. Tutte aziende che hanno volontariamente e gratuitamente supportato l’unità di Ortopedia del Giovanni XXIII per la realizzazione del concorso. Tutti i disegni selezionati saranno pubblicati sulla pagina instagram del Policlinico di Bari (@polibari2020). La premiazione è in programma il 15 ottobre 2022.