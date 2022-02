Otto pugliesi in gara alla finale per la migliore “Colomba artigianale

BARI - Sono otto le “colombe” pugliesi promosse alla finale della quarta edizione “Divina Colomba”, il concorso organizzato da Goloasi.it per valorizzare la produzione artigianale dei lievitati. Dopo il successo dell’edizione dedicata a panettoni e pandori torna a Bari la premiazione del dolce nazionale tipico della Pasqua. Due le sezioni: “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e la “Miglior Colomba Artigianale Creativa” che vedranno in gara 40 tra pasticceri e panificatori provenienti da tutta Italia.



Le migliori colombe pasquali artigianali italiane saranno decretate il prossimo 7 marzo. Dopo aver assaggiato e valutato quasi trecento lievitati, la commissione tecnica ha scelto i 20 finalisti per ciascuna categoria per trentotto artigiani che si contenderanno i due podi in occasione della finale in programma all’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming sulla pagina social dedicata al contest. Sette professionisti del settore, componenti della giuria, dovranno premiare le più buone e creative colombe artigianali.



L’elevata adesione al concorso ha portato da 15 a 20 il numero dei finalisti per ciascuna delle categorie. Alla finale “Miglior colomba artigianale tradizionale” per la Puglia parteciperanno in cinque: Gianluca Bada di San Pietro Vernotico, Antonio Caputo di Altamura, Bruno Giordano di Massafra, Michele Pirro di San Marco in Lamis e Vito Saccente di Palo del Colle, insieme con 5 campani, 2 veneti, 3 lombardi, un toscano, un laziale, un calabrese e un marchigiano. Tre invece i finalisti per la categoria creativa, sono Marianna Di Dio di Castellaneta, Costantino Montemitro di San Nicandro Garganico e Piero Netti di Castellana Grotte, insieme con rappresentanti della Basilicata (2), Campania (6), Piemonte (1) Sicilia (2), Toscana (3), Veneto (3).



Il contest è sempre regolato al rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e all’utilizzo del lievito madre. La commissione valuta ogni colomba secondo alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare, creatività (per la categoria miglior colomba creativa), peso, quantità di inerti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura. Oltre ai premi ai migliori lievitati, in occasione della finale sarà conferito anche un riconoscimento al Miglior packaging.