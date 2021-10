E’ nata in Puglia la società scientifica di pneumologia interdisciplin

MONOPOLI - Una società scientifica italiana interdisciplinare di pneumologia è nata a Monopoli. Si tratta della Sipi (Società Italiana di Pneumologia Interdisciplinare) tra le prime d’Italia ed è costituita da pneumologi di tutta Italia e 11 società scientifiche: Crel (Collegio Reumatologi Italiani), Card (Conferenza delle Associazioni di Distretto), Fimeg (Federazione Italiana Medicina Geriatrica), ItaCare P (Italian Alliance fot Cardiovascular rehabilitation and prevention), Sibos (Società Italiana di Ortodonzia Segmentata), Sio (Società Italiana di Otorinolaringoiatria), Sip (Società Italiana di Psichiatria), Sir (Società Italiana Rinologia), Simmed (Società Italiana di Simulazione in Medicina, Sit (Società Italiana di Telemedicina) e Sumai (Sindacato Unico Medici Ambulatoriali Italiani).



La costituzione ufficiale è avvenuta davanti ad un notaio a margine del congresso “Futuro Pneumologico”, svoltosi a Torre Cintola a Monopoli. Il convegno, presieduto dai dottori Paride Morlino, direttore del reparto di Pneumologia dell'ospedale di San Severo, e Pietro Visaggi, consulente pneumologo dell'Istituto Maugeri di Bari, ha visto diversi specialisti confrontarsi sul tema della pneumologia e le criticità presenti e moltiplicate durante la pandemia da Covid-19.



“Il Covid ha rappresentato una sorta di spartiacque nella gestione della nostra specialità, cambiando le regole stabilite in 40 anni - ha sottolineato Morlino - Il virus ci ha mostrato le carenze e le pecche del sistema sanitario e ci ha aiutato a cambiare la gestione del sistema, che ora risponde meglio alle esigenze del territorio. Durante il congresso valuteremo questo cambiamento, ma soprattutto cercheremo di capire come altro potrà evolversi la gestione delle malattie respiratorie, anche in ottica riabilitativa”.



“Una malattia ha una serie di comorbilità che prevedono l'intervento di diverse figure che devono affiancare il paziente con patologie respiratorie per cercare di ottenere il suo bene”, sottolinea Visaggi. “Quindi l'interdisciplinarietà che contraddistingue la nascita di questa nuova società ha lo scopo di finalizzare le varie figure che girano intorno al paziente, in una medicina pazientecentrica che vede il paziente sempre più al centro dell'universo diagnostico terapeutico. Quanto più il paziente condivide le scelte terapeutiche, tanto più è aderente alla terapie. Lo scopo è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti”.



Il presidente di Sipi sarà il dottor Mario Del Donno, direttore di pneumologia dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento.