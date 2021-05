Nuove divise per gli atleti della Fisdri Puglia

CORATO - Nuove divise per gli atleti pugliesi che parteciperanno ai campionati mondiali ed europei con Fisdri Puglia. La federazione italiana sport paralimpici vedrà gli 11 atleti di punta indossare i colori bianco e celeste in tute, calzoncini, giacche e pantaloncini firmati grazie all’azienda “New Age” di Corato produttrice e distributrice di prestigiosi brand tra i quali quello inglese Umbro. Proprio quest’ultimo, caratterizzato dal marchio con il logo del doppio diamante, spiccherà sulle eleganti divise che già hanno regalato agli speciali ragazzi sorrisi e fiducia per essere ancora più carichi nelle prossime gare.



“Siamo estremamente felici di avere NewAge nella nostra grande famiglia”, ha detto Floriana De Vivo, delegato pugliese per la Fisdir, nel corso della presentazione ufficiale della partnership. Le nuove divise saranno non solo per gli atleti ma pure lo staff tecnico regionale che accompagnerà i ragazzi nelle varie tappe dei campionati. “Siamo certi che nascerà una collaborazione proficua e che i nostri super atleti porteranno i colori pugliesi e dell’azienda molto in alto in tutti gli eventi – ha aggiunto – ha aggiunto Floriana De Vivo - Lo sport salva la vita e i nostri ragazzi hanno deciso di viverla a pieno, andando fuori casa a vivere belle avventure. Il nostro auspicio è che tanti altri ragazzi affetti da disabilità possano seguire il loro esempio e uscire di casa per vivere l’esperienza sana dello sport”.



All’incontro che si è svolto nel cortile esterno della sede dell’azienda coratina ha partecipato anche Giuseppe Pinto, presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Puglia. “L’accesso allo sport è un diritto di tutti e l’entusiasmo dei nostri atleti ne è una dimostrazione – ha affermato il presidente - I loro sorrisi per noi valgono tutto, li conosciamo fin da quando erano bambini e gioiamo per ogni loro successo”.



L’amministratore dell’azienda, Pino Magno, e la co-fondatrice Maria Grazia Fortunato, si sono detti felici e orgogliosi della partnership nell’offrire il loro contributo ad una causa importantissima. Un modo anche questo per offrire le stesse possibilità di accedere allo sport a giovani talentuosi. Presenti tutti gli 11 atleti della Fisdri Puglia: Italo Oresta, Rosanna Stufano e Daniele Zichella, nuotatori di Giovinazzo, Martina Sassani, nuotatrice di Foggia, Vincenzo Giordano, Nunzio Quarto, Gabriele Tomaiolo e Mirko Castelluccio, tutti foggiani e nazionali di pallamano, Gianluca La Fornara, cestista foggiano, e poi due campioni di atletica, rispettivamente di Molfetta e Bitonto, Enrico Tridente e Simone Colasuonno. Tutti hanno potuto da subito indossare la giacca fieri di essere sportivi tra sacrifici e obiettivi importanti per tutti ma per loro ancor di più.



Il primo tra questi ragazzi a dover affrontare una importante sfida atletica sarà Simone Colasuonno, atleta autistico tesserato per la Elos Bitonto, sarà protagonista del prossimo importante appuntamento internazionale: dal 7 al 14 giugno sarà infatti in Polonia per i campionati del mondo di atletica. “I miei miti sono Pietro Mennea e Totò Antibo, il mio sogno è diventare un campione olimpico e correre una maratona - ha detto Simone - Mi alleno tutti i giorni per rincorrere i miei sogni”. Da oggi in poi lo farà pure con una nuova e scintillante divisa che lo renderà ancor più orgoglioso di essere pugliese.