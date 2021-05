Nove Comuni insieme per rilanciare l’economia dalla Costa dei Trulli

​MONOPOLI - Nove Comuni, tra le province di Bari e Brindisi, della Costa dei Trulli, hanno aderito al progetto di promozione del territorio partito dall’idea di un brand comune voluta dai sindaci di Monopoli e Fasano pochi anni fa. Tutti insieme condividono la strategia di promozione molto ambiziosa che vuole valorizzare un territorio che congiunge la costa e i trulli della Valle d’Itria e che ha attratto nel 2019 più tre milioni di presenze. Ed è da qui che i Comuni, tutti caratterizzati dalla presenza delle caratteristiche costruzioni a cono, vogliono ripartire per rinascere dopo la pandemia.



Il patto è stato sottoscritto dai sindaci di Monopoli Angelo Annese, di Fasano Francesco Zaccaria, di Alberobello Michele Maria Longo, di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, di Conversano Giuseppe Lovascio, di Polignano a Mare Domenico Vitto, di Noci Domenico Nisi, di Putignano Luciana Laera e di Mola Giuseppe Colonna.



Si sono ritrovati nel Castello Carlo V di Monopoli per mettere a punto le azioni da intraprendere per rilanciare uno dei territori più belli e attrattivi al mondo perché unico, tra mare con coste mozza fiato per l’altezza o la sabbia e le acque pulite tanto da aver meritato 5 “Bandiera blu” (da Polignano a Monopoli), grotte carsiche tra le più spettacolari, nonché lunghe quasi 4 chilometri e profonde 122 metri, tra paesaggi rurali unici per la presenza proprio dei trulli, il buon cibo e l’ottimo vino, l’ospitalità, la storia e le caratteristiche locali che spesso le rendono uniche persino tra loro per quanto accomunate da storia, particolari geografici ed altro.



I Comuni interessati sono presenti sul territorio che si estende dalla costa alla Valle d’Itria.



La formidabile attrazione che viene da questo tratto di costa pugliese (premiato con ben 5 bandiere blu) e la suggestione e la straordinaria riconoscibilità internazionale dei trulli rappresentano i pilastri del progetto Costa dei Trulli che naturalmente riguarda anche altre realtà territoriali che presto verranno coinvolte.



Cultura, intrattenimento, trasporti, servizi turistici, marketing, sono stati i temi all’ordine del giorno sui quali i sindaci si sono confrontati con chiara visione strategica e concretezza. Il CT9, come qualcuno lo ha già ribattezzato, avvierà una interlocuzione con la Regione Puglia affinché il territorio della Costa dei Trulli divenga sempre più protagonista nelle scelte strategiche regionali e venga riconosciuto come il terzo grande brand turistico regionale accanto a Gargano e Salento. Sarà un lavoro di squadra per far diventare questo angolo della Puglia una formidabile attrazione che già può offrire uno dei tratti di costa pugliese (premiato con 5 Bandiere blu) all’attenzione del Fee e la suggestione e la straordinaria riconoscibilità internazionale dei trulli, realtà che rappresentano i pilastri del progetto “Costa dei Trulli” che naturalmente riguarda anche altre realtà territoriali che presto verranno coinvolte.