Ecco chi ha vinto la regata di Polignano

BARI - Le imbarcazioni dei circoli velistici di Brindisi, Bari e Taranto sono, nell’ordine, le vincitrici della III edizione della Coppa dei Campioni - Campionato zonale Vela d’Altura, svoltasi tra Polignano a mare e Bari. La regata, organizzata dal Circolo Canottieri Barion di Bari in collaborazione con Marina Cala Ponte di Polignano, con il supporto della LNI di Monopoli, sotto l’egida della VIII zona FIV, ha visto arrivare al traguardo, nella categoria Gran Crociera, per prima “Thalita” di Gianluca Fischetto (LNI Brindisi), seconda “Shamir” di Nicola Turi del Circolo della Vela Bari, e terza “Yomee” di Andrea Milizia (LNI Taranto).



Dopo qualche giorno di stop per rispetto all’emergenza Covid, il Circolo della Vela Bari (CVB) è tornato a fare la parte del padrone su tutti i campi di regata disponibili. In particolare il guidone del sodalizio sportivo del capoluogo pugliese ha sventolato fiero sul podio con “Shamir”, unica barca del CV Bari presente alla manifestazione, che, vincendo le ultime due prove, ha conquistato il secondo posto con un solo punto di distacco da “Thalita” e cinque da “Yomee”. Una particolare curiosità è quella che riguarda il velista barese che da sempre animato da spirito di atleta e sportivo con la voglia di gareggiare insite nel Dna, è passato dal calcio alla vela. In realtà questa seconda specialità sportiva era amata da sempre ma il tempo da dedicare a questo sport era poco, spesso sottratto furtivamente al lavoro. Lasciato il calcio ora si dedica alla vela e nel suo palmares ci sono diversi risultati importanti tra cui un secondo posto alla EST 105 nel 2016 e una vittoria della Pizzomunno Cup nel 2019.



“Nicola Turi, certamente un ottimo velista, come tanti di noi, fa parte dell’Albo del Guidone che raccoglie gli Armatori del CVB - ha dichiarato Vincenzo Sassanelli, vicepresidente nautico del CVB, nuovamente candidato in vista delle elezioni di maggio - Anche così, negli ultimi anni abbiamo incrementato passione e orgoglio per l’appartenenza. Insieme con il lavoro appassionato e competente di tutti noi”.



Il Circolo della Vela Bari è tra i migliori Circoli d’Italia e d’Europa e sforna atleti tra i più importanti al mondo: “da Paolo Semeraro che ha dimostrato di essere un imprenditore e uno sportivo in grado di fare della sua passione un mestiere, a Roberto e Simone Ferrarese, da Enzo Caiaffa allo stesso Bergamasco, senza dimenticare i successi di Fabrizio Lisco che ha fatto parte fa parte del team di Luna Rossa Prada Pirelli ed è appena rientrato a Bari dalla Nuova Zelanda”, come riconosce il neo vincitore Nicola Turi.



Dopo la partecipazione agli ultimi due Campionati invernali Città di Bari in categoria Gran Crociera in cui è arrivato secondo (nel 2018) e primo (nel 2019) “Shamir”, come tutte le imbarcazioni di altura, si era fermata per lo stop causato dalla pandemia. Ecco perché quella andata in scena nelle acque tra Polignano a Mare e Bari, seppur a porte chiuse per via delle stringenti norme di sicurezza adottate, è stata una manifestazione doppiamente importante per la Federvela pugliese che in questa occasione ha visto riprendere le attività della vela d’altura in Puglia ferme da un anno.



La passione per la vela di Turi è abbastanza recente. “Nel 2005 ho messo piede per la prima volta su una barca a vela e sono stato folgorato – racconta - Dopo tre mesi ero già iscritto al corso per la patente nautica e subito dopo averla conseguita ho acquistato la prima barca. Dopo qualche anno è arrivata Grace II con cui nel 2012 ho vinto il Giro di Puglia con al timone Peppo Russo, figura importantissima nel mondo della vela che purtroppo ci ha lasciato un anno fa. Da lui ho imparato tantissimo e a lui devo molto nel mio percorso da velista. Ci siamo divertiti tantissimo insieme, mi ha aperto al mondo della vela che mi fa sentire libero. Oggi dico di essere un velista dilettante. Mi piace condividere questa passione con i miei amici di sempre: Nicola Basso, Raffaele di Loreto, Nunzio Liberio con cui ho iniziato l’avventura nel mondo della vela. Senza tralasciare quella sana competitività che mi ha spinto a inserire nel mio equipaggi delle teste di serie come Fernando Lopez e Alessio Azzetti”.



Turi già pensa ai progetti futuri. Non nasconde il desiderio di riprendere subito ad andar per mare partendo dalla prossima Brindisi-Corfù, e poi sicuramente parteciperà ai campionati invernali quando riprenderanno, accarezzando anche l’idea della futura Pizzomunno Cup.