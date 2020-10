Talea Aps allarga la rete di associazioni e cittadini volontari

BARI - La ricerca di volontari e di risorse da parte delle organizzazioni che vogliano collaborare con le realtà locali sarà più semplice a Bari e dintorni, grazie ad una piattaforma dedicata che riunisce più associazioni dedite alla solidarietà sociale e promozione interculturale a sostegno delle soggettività più vulnerabili.



Il sito web Talea Aps https://apstalea.org/community/ richiama volontari, persone attive e azioni di cittadinanza solidale in un unica piattaforma attraverso il progetto “Fair&Square” vincitore bando Pin - Pugliesi Innovativi, con l’obiettivo di facilitare la rete fra le comunità che a Bari e provincia si occupano di solidarietà sociale. E’ stato fondato nel maggio 2019 da sette giovani soci attivi nel Terzo settore, dell’inclusione sociale e della mediazione interculturale.



Lo strumento digitale permette di far incrociare la ricerca di volontari e risorse da parte delle organizzazioni con le persone desiderose di poter collaborare con le realtà locali che quotidianamente si occupano di solidarietà. Si mira così a potenziare la rete fra le comunità del territorio di Bari e provincia, con l’obiettivo di facilitare lo scambio fra organizzazioni e cittadini e la cooperazione fra le stesse organizzazioni. Uno spazio virtuale pensato per chi vuole conoscere le realtà del territorio e condividere con loro il proprio tempo.



A disposizione, per facilitare la ricerca, c’è una mappa, visitabile sul sito web di Talea Aps, delle realtà cittadine impegnate nel terzo settore classificate per aree tematiche (Inclusione sociale, Ambiente, Salute, Minori, Donne e comunità Lgbtqi+, Persone con disabilità, Stranieri, Cultura). Presente pure una specifica area dedicata all’emergenza Covid19. Ora Talea Aps ha voluto potenziare queste connessioni attraverso la creazione di una piattaforma dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva.



Chiunque appartenga a una organizzazione impegnata in questi settori può pubblicare gratuitamente un annuncio per raccontarsi, cercare volontari, attivare scambi e richieste di risorse. Gli utenti contatteranno direttamente l’organizzazione di proprio interesse dalla piattaforma Fair&Square. Basterà contattare “Talea Aps” attraverso il form presente sul sito web, scrivendo a info@apstalea.org o attraverso i canali social tra cui Facebook Talea Aps.