Il Parco Pineta Regina sarà dato in gestione con un bando pubblico

GINOSA - Il Comune di Ginosa ha deciso di dare in affidamento, per concessione, l’area della “Pineta Regina” a Marina di Ginosa. Con una delibera del 3 settembre 2020, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento tramite avviso pubblico per la gara. L’aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma il progetto dovrà prevedere: attività didattiche, escursionistiche, sportive, ludiche, ricreative, manutenzione ordinaria e la pulizia di tutte le aree comprese, inclusi gli impianti e le attrezzature già posizionate, la cura del verde, attività di vigilanza, nonchè la possibilità di installare un punto ristoro, recinzioni o box per attività equestri. Il tutto, con materiali eco-compatibili e garantendo l’accesso e la fruizione ai diversamente abili.



La gestione avrà una durata complessiva di 12 anni (6+6) e vedrà la Pineta Regina teatro di numerosissime iniziative di forte richiamo a livello sociale e, nello stesso tempo, sarà controllata dai gestori così da scongiurare atti vandalici. Appena pronto il bando sarà pubblicato sul sito web del Comune.



Si tratta di una vasta area naturale protetta riconosciuta come Sic (Sito di interesse comunitario) e Zsc (Zona speciale di conservazione) perché caratterizzata dalla biodiversità vegetale, tanti i pini d’Aleppo e quelli domestici presenti insieme con esemplari di eucalipto e orchidee selvatiche, e della fauna tra cui varie specie di uccelli, nonché tassi, volpi, ricci e persino tartarughe su una superficie di 329 ettari.



“Una grande opportunità per la nostra magnifica Pineta Regina e per i futuri gestori - ha dichiarato il sindaco Vito Parisi - l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione del polmone verde di Marina di Ginosa è frutto di un processo lungo e non facile. L’ultimo step è stato il nulla osta da parte della Regione Puglia il 27 agosto 2020, con cui il Comune di Ginosa è stato autorizzato ad affidare a terzi questa enorme area verde”.



L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla predisposizione delle connessioni alla rete delle forniture elettriche necessarie per le attività e i servizi che i soggetti privati intenderanno prevedere nelle loro proposte progettuali. La pubblicazione di avvisi pubblici volti all’affidamento delle aree verdi di Ginosa e Marina di Ginosa rientra in un più ampio progetto che l’Amministrazione ginosina ha messo in campo per riqualificare e rendere sempre più fruibili le aree verdi di Ginosa e Marina di Ginosa, non alterandone la natura, bensì migliorandole.