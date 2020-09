Due corsi gratuiti per minori e non, a Foggia e a Vico

FOGGIA - Due corsi gratuiti, uno a Foggia e l’altro a Vico del Gargano, per formare cuochi e tecnici in local food digital marketing. Il corso a Foggia prevede lezioni pratico-teoriche con chef rinomati al Villaggio don Bosco e stage in azienda per continuare col percorso scolastico “tradizionale” oppure darsi l’opportunità di un corso gratuito, riconosciuto e qualificato, per imparare un mestiere e, allo stesso tempo, avere la possibilità di ottenere il ‘pass’ che porta al diploma di scuola secondaria superiore. Ad organizzarlo è Smile Puglia, ente di formazione accreditato per l'obbligo d’istruzione, per i minori di 18 anni di Foggia e provincia. Il corso gratuito è triennale e consentirà di ottenere il diploma di "Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti". Il corso è completamente gratuito, sono coperte perfino le spese per raggiungere la sede delle lezioni pratico-teoriche e, in più, gli studenti potranno godere anche di una borsa di studio da 1.000 euro. Al corso possono partecipare i minori a rischio di dispersione scolastica di Foggia e provincia. Devono aver conseguito la licenza media, avere meno di 18 anni alla data di avvio delle attività didattiche. Le lezioni partiranno il 24 settembre (l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di adesione è il 21 settembre 2020) nelle strutture del Villaggio don Bosco, tra Foggia e Lucera. Il modulo di partecipazione si può scaricare on line dal sito Impresa lavoro. Una volta compilato dovrà essere consegnato alla segreteria Smile Puglia in via della Repubblica n. 68 a Foggia entro il 21 settembre. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0881.770464



Al termine del percorso, gli allievi che risulteranno idonei alle prove finali, oltre a ricevere l'attestato di qualifica, sostenendo un esame di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti potranno rientrare nel sistema scolastico per il conseguimento del diploma. L'Istituto Alberghiero Michele Lecce di San Giovanni Rotondo offre il suo apporto specialistico. L'accompagnamento al lavoro è a cura dell'Agenzia per il Lavoro Mestieri Puglia. I profili in uscita saranno inseriti all’interno di apposite banche dati e utilizzati in vista di opportunità lavorative e formative. Grazie alla collaborazione con l'Oxford Language Center, gli iscritti potranno conseguire la certificazione di lingua inglese. Sarà rilasciato, inoltre, l'attestato di alimentarista. Il corso ha una durata complessiva di 3.200 ore spalmate in tre anni che comprendono attività teoriche e pratiche nel laboratorio di cucina. Sono previste, inoltre, attività creative, musicali e sportive e momenti di aggregazione e scambio con le famiglie.



Durerà invece un anno e mezzo, per un totale di 2.000 ore, 800 delle quali di stare in azienda, il corso per “Tecnico superiore in local food digital marketing” a Vico del Gargano. Si tratta di un’opportunità formativa e occupazionale importante, poiché diverse aziende hanno dato disponibilità ad assumere i corsisti in seguito allo svolgimento degli stage. Non ci sono limiti d’età per poter partecipare. L’unico requisito richiesto è quello di aver già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore. Al termine del corso, si conseguono un diploma di quinto livello (vale a dire superiore al diploma di maturità e inferiore a una laurea triennale) e diverse certificazioni, tra cui quelle relative a “lingua inglese”, informatica e privacy specialist. Il corso è organizzato dalla Fondazione Its Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia. La domanda di iscrizione debitamente sottoscritta e corredata dei documenti richiesti nel bando che, con i moduli per partecipare alla selezione, è pubblicato sul sito dell'Its Agroalimentare, dovrà essere inviata all’indirizzo pec fonditsagroalimentare@legalmail.it o in busta chiusa (consegnata a mano o spedita per posta ordinaria, non farà fede la data di spedizione), entro e non oltre le ore 18 del 9 ottobre 2020 al seguente indirizzo: Fondazione ITS Agroalimentare Puglia S.C. 138 c.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (Bari). Le lezioni si svolgeranno nell’ex Biblioteca in via Funno del Medico a Vico del Gargano (un altro è invece previsto all’Itc “Alighieri” di Cerignola).



Il corso si pone l’obiettivo di formare tecnici superiori con specifiche conoscenze delle eccellenze agroalimentari del territorio di appartenenza e competenze professionali per l’implementazione di strategie di web marketing per la valorizzazione. L’esperto sarà in grado di sviluppare contenuti per il digital storytelling di prodotti agroalimentari ottimizzando l’indicizzazione sui motori di ricerca e realizzando piani di social media marketing. Gli esperti formati saranno in grado, sulla base degli obiettivi aziendali e delle peculiarità dei prodotti agroalimentari, di individuare la soluzione di e-commerce più idonea alla promozione e vendita del prodotto. Sarà inoltre in grado di gestire piattaforme di commercio elettronico per il food, monitorare le fasi di vendita e scegliere gli strumenti digitali più efficaci e utili allo scopo. Il tecnico superiore potrà svolgere la propria professione in qualità di dipendente e/o consulente di Aziende di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari. Inoltre, l’Esperto potrà operare la propria professione in enti territoriali, consorzi di tutela, fondazioni e imprese nonché agenzie di comunicazione e marketing.