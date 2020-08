Il bonus vacanze ha portato nuovi turisti sul Gargano

RODI GARGANICO - Il turismo in Puglia ha registrato, nel mese di agosto, un favorevole flusso turistico. Sebbene a causa della pandemia da covid-19 gli stranieri si sono visti in maniera inferiore rispetto agli anni precedenti, la Puglia è stata scelta da molti italiani per le vacanze estive. Gli italiani hanno scelto il turismo di prossimità e tra le mete preferite da raggiungere, grazie anche al bonus vacanze, c’è la nostra regione.



L’estate 2020 non è ancora terminata ma il turismo sul Gargano ha visto sold out delle strutture del Consorzio Gargano Ok con tanti nuovi clienti. “Abbiamo avuto il 100% di riempimento delle strutture ricettive. Il bonus vacanza è stato un successo, abbiamo fatto bene a crederci e ad applicarlo in modo corretto, trasparente, senza imporre aumenti che non fossero strettamente necessari a compensare le sole spese aggiuntive causate dalle giuste e sacrosante norme anti-Covid” ad affermarlo è Bruno Zangardi, presidente degli operatori turistici riuniti nel Consorzio “Gargano Ok” www.garganook.com, che traccia un bilancio della stagione estiva che sta per concludersi.



Dal momento in cui è stata lanciata la campagna di adesione al bonus, le 20 strutture ricettive consorziate del Gargano sono state contattate da centinaia di persone da tutta Italia. I circa 6mila posti letto offerti dalle 20 strutture operanti a Rodi Garganico, San Menaio, Peschici, Vieste, Monte Sant’Angelo e Mattinata hanno fatto registrare il tutto esaurito.



“Le richieste hanno superato le nostre disponibilità complessive - ha aggiunto Zangardi - Il 90 per cento dei turisti che abbiamo accolto sono italiani: di questi, il 40% provenienti dal nord e il restante 60% dal centro-Italia, con un incremento rilevante di visitatori da Lazio e Toscana, e dalle regioni meridionali. Il Gargano è sempre più amato dai salentini, in tantissimi quest’anno sono venuti per la prima volta e molti altri sono tornati. Abbiamo perfino avuto persone dalle isole caraibiche, hanno detto che si sono sentite come a casa loro”.



Il dato più significativo e lusinghiero, però, è un altro. Molte delle famiglie e delle coppie che sono arrivate hanno detto che la scelta della Puglia e del Gargano è stata legata al bonus, che ha loro consentito di poter effettuare una vera vacanza in una struttura organizzata, un villaggio, un albergo o un campeggio. “Ci hanno ringraziati. Hanno spiegato che, d’ora in poi, a costo di mettere i soldi da parte con il vecchio e mai sufficientemente apprezzato ‘metodo’ del salvadanaio, le loro vacanze la faranno dove ci sono servizi integrati per i turisti. E’ esattamente quello che offriamo attraverso il nostro consorzio che, complessivamente, unisce oltre 40 imprese del settore turistico, mettendo insieme 20 strutture ricettive del Gargano”.



Il Consorzio Gargano Ok l’anno scorso ha compiuto 10 anni. Dentro, ci sono aziende ricettive, imprese di servizi (solo una per ogni diversa tipologia) e produttori enogastronomici d’eccellenza di 16 diverse località: Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Peschici, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste, Isole Tremiti, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Apricena, Foggia, San Marco in Lamis, Ischitella, Poggio Imperiale, Bovino e Termoli. Il Gargano è tra le aree più belle del mondo. Pochi altri posti al mondo possono offrire una ricchezza di paesaggi così straordinariamente diversificata e concentrata in una stessa zona tra mare, campagna e montagne.



“Siamo capacissimi di fare accoglienza e anche di fare squadra. Lo abbiamo dimostrato anche quest’anno, nella stagione turistica più difficile degli ultimi anni – conclude Zangardi - con una professionalità e un’attenzione che, non a caso, hanno portato a zero focolai e hanno registrato zero criticità sulla costa e nei borghi. Mettiamolo in evidenza. Diciamolo con orgoglio”.