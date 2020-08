Un braccialetto smart per monitorare il covid-19

BARI - La salute sarà monitorata a distanza, dallo spazio, attraverso un braccialetto smart e un'app. E’ questa l’ultima novità in tema di sanità in Puglia grazie ad un sistema integrato di telemedicina sviluppato da realtà industriali giovani ed innovative della Puglia e del Molise, con il supporto del Politecnico di Bari.



Il sistema chiamato Thelemachus (da Telemedicine Monitoring and Collaborative Hub-and-Spoke System) sarà utilizzato per tenere sotto controllo le condizioni di salute dei pazienti colpiti da covid-19 e studiare l’andamento del virus durante il prossimo inverno, quando potrebbe esserci la seconda ondata di pandemia da coronavirus. La notizia arriva dal Politecnico di Bari che ricorda che il progetto è co-finanziato dall’Esa con i fondi stanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana che, in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione e della Digitalizzazione, ha finanziato il bando Esa.



Telemachus, nato dalla collaborazione tra attori del settore sanitario, spaziale, accademico e high-tech, consentirà di curare i pazienti a distanza, attraverso un’interazione diretta con i medici di base all’interno di un modello organizzativo hub-and-spoke, in cui l’autorità sanitaria (hub) coordina le attività dei medici di base in relazione ad un protocollo di sicurezza sanitaria approvato. Non solo potrà anche monitorare le condizioni di salute di medici ed operatori sanitari all’interno di strutture ospedaliere, permettendo di isolare casi di infezione e ricostruire la catena di contagio.



Telemachus sfrutterà la tecnologia spaziale Gnss (quella del Gps e Galileo) per monitorare in maniera anonima la posizione dei pazienti, che potranno essere così localizzati per permettere alle autorità sanitarie di intervenire qualora i parametri vitali diventassero critici. Inoltre, la stessa tecnologia permetterà di incrociare i dati ambientali per studiare eventuali correlazioni con la diffusione del virus. Il sistema consentirà inoltre il tracciamento dei contatti all’interno di strutture ospedaliere, per aiutare a proteggere i medici negli ospedali e isolare i casi di infezione all’interno di luoghi chiusi.



Il progetto verrà sperimentato all’interno di due contesti differenti: il primo corrispondente all’area di competenza della Asl Bari, su un campione selezionato da esperti epidemiologi; il secondo all’interno del reparto di pneumologia del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dalla professoressa Maria Pia Foschino Barbaro. I dati raccolti verranno analizzati poi dallo Spallanzani di Roma che potrà svolgere un’analisi epidemiologica sul comportamento e la diffusione del virus.



Alla guida del consorzio c’è g-nous, società barese di consulenza strategica nata nel 2014 e attiva nel settore della space economy e della sostenibilità, con focus sulle applicazioni a terra delle tecnologie spaziali. Coordinatori del progetto per il Politecnico di Bari sono i professori Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello.