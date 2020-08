I turisti in città potranno muoversi con i monopattini elettrici

BARI -

I turisti potranno visitare la città di Bari utilizzando i monopattini in sicurezza. E’ l’idea lanciata, e già attiva, dall’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, accompagnati dal dirigente di Confcommercio Bari Pietro Palermo.



L’iniziativa si chiama “Scopri le bellezze di Bari in sicurezza” è della Confcommercio ed è organizzata da Confguide della sezione locale della confederazione di imprese, in collaborazione con RentGoPuglia, un società privata che propone ai turisti in arrivo in città la possibilità di effettuare delle visite guidate di Bari a bordo dei monopattini elettrici.



L’iniziativa ha preso il via da piazza Diaz e, in via sperimentale, si è svolta per la prima volta tra i vicoli della città vecchia. Il tutto per lanciare l’importante messaggio di utilizzare il monopattino elettrico in modo corretto, a partire dal momento del parcheggio, che deve avvenire nel rispetto degli spazi urbani, e di guidarlo in sicurezza. Con test drive si è tenuto un corso di guida per cittadini e turisti, in un momento della giornata particolarmente trafficato.



Ai partecipanti sono state date le istruzioni per utilizzare i veicoli non inquinanti nel rispetto degli spazi urbani e a tutela della propria e dell’altrui sicurezza. I turisti in visita a Bari, pensate ad esempio ai croceristi, avranno la possibilità di scoprire la città a bordo di questi formidabili monopattini messi a disposizione da RentGoPuglia.



Rispetto ai cittadini che utilizzeranno i monopattini elettrici per spostarsi da casa al lavoro o per raggiungere luoghi dove sbrigare affari o servizi vai, coloro che sceglieranno di utilizzare lo speciale “due ruote” avranno a disposizione dispositivi radioguida, auricolari collegati col microfono di una guida turistica, per rimanere concentrati alla guida e rispettare il distanziamento sociale. Oltre alle istruzioni per mantenere il distanziamento sociale e la distanza di sicurezza tra veicoli a motori, il rispetto di tutte le regole del codice della strada, le guide effettueranno degli stop&go, fermate organizzate, per far ammirare le bellezze artistiche e architettoniche della città, attraverso cenni di storia e curiosità dei luoghi più suggestivi della città di Bari.