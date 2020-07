GRAVINA IN PUGLIA Tappa a Gravina per il viaggio in calesse

Un giro in calesse, a tappe, per scoprire otto città della Puglia partendo da Mola di Bari, attraversando l’Alta Murgia, per arrivare a Gravina in Puglia e poi proseguire sino ad Irsina, nella vicina Basilicata, su un percorso dedicato al grano e al vino, alla storia e alle peculiarità storico-artistiche, in un itinerario unico di un vasto territorio che va dal mare alle colline pugliesi. E’ quanto propone “Il Cammino del pensiero” con varie tappe.



La prossima tappa sarà Gravina in Puglia. Si partirà alle ore 17.30 del 3 agosto 2020 da piazza Benedetto XIII, con accesso libero, alla scoperta del centro storico. L’iniziativa è organizzata dall’associazione "Cuore della Puglia" di concerto con il Comune di Gravina in Puglia nell’ambito del progetto di rilancio del territorio proposto dall’unione dei dieci comuni pugliesi aderenti a “Cuore della Puglia”.



L’iniziativa, partita il 31 luglio si concluderà il 5 agosto 2020, è finalizzata ad un turismo lento, per riscoprire i piaceri di una volta con calma e senza frenesia, conoscere le bellezze spesso ignote e curiosità nascoste, avendo il tempo necessario per apprezzarle e gustarne la qualità.



“Il Cammino del Pensiero”, lungo oltre 100 chilometri, ha già attraversato diverse città da Mola a Casamassima, Rutigliano, Acquaviva, sino ad abbracciare alcuni dei Comuni dell’Alta Murgia come Santeramo, Poggiorsini, Altamura, e ora Gravina in Puglia e, per finire, Irsina (Matera).



L’appuntamento a Gravina è stato organizzato su proposta dell’assessore alla Promozione dell’Agroalimentare del Comune di Gravina, Giuseppe Laico. Per ulteriori informazioni e prenotazioni inviare una email a info@laverdevia.it.