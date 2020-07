Un corso per l’uso corretto dei monopattini elettrici

BARI - Dopo aver assistito, negli ultimi giorni, da parte di improvvisati conducenti di monopattini elettrici, ogni tipo di trasgressione e mancato rispetto anche delle più basilari regole del codice stradale, nonché a parcheggi irregolari e molto fantasiosi, tanto da costringere gli agenti della Polizia locale ad elevare centinaia di multe, finalmente qualcuno ha deciso di informare ed ‘educare’ tutti coloro che vorranno provare il nuovo mezzo ecologico a due ruote.



L’arrivo dei primi 500 monopattini elettrici a Bari ha infatti scombinato non poco il traffico veicolare e soprattutto inquietato i pedoni. Per fortuna qualcuno se n’è accorto e ha deciso di intervenire. Domani, 19 luglio 2020, dalle ore 17 alle 21, in via Argiro, nei pressi del civico n. 24, ci sarà “SafeSanday” organizzato da Telepass e Helbiz per scoprire come utilizzare i monopattini in sicurezza. Un corso all’aperto e gratuito in cui esperti spiegheranno non solo come si mette in funzione, come si accelera e come avviene il pagamento (tutto tramite un’apposita app da scaricare sul telefonino, ndr) ma insieme con la collaborazione del Comune di Bari, della Polizia Locale e del club Monopattini elettrici Bari (Meb) saranno ricordate le regole di circolazione dei monopattini elettrici, già diffuse tramite i mezzi di comunicazione ma non messi in pratica da molti, e sarà indicato dove parcheggiare correttamente i mezzi elettrici.



Particolare attenzione sarà data sulle normative da rispettare e dei comportamenti da tenere, a partire dal rispetto del codice stradale sempre e ovunque, qualunque mezzo si utilizzi per la mobilità, e quindi le indicazioni verticali e orizzontali. Il tutto al fine di rendere la città più ordinata e sicura per tutti. Si tratta di un primo incontro a cui tutti possono partecipare soprattutto, si spera, i ragazzi tra i 15 ed i 18 anni non muniti nè di patentino per i motocicli nè di patente per auto.