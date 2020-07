Il salentino Gaetani campione del mondo di spada

LECCE - Non ancora ventenne ed è già campione mondiale di spada. Il già promettente salentino, Giulio Gaetani (compirà 20 anni tra meno di una settimana) originario di San Cataldo, marina di Lecce, può ora vantare un nuovo e importante successo sportivo.



Giulio Gaetani ha vinto la coppa del mondo under 20. La notizia, ormai nell’aria da tempo, ha ricevuto l’ufficialità nei giorni scorsi allorquando il Comitato esecutivo della Fie (Federazione internazionale scherma) ha dichiarato conclusa la stagione 2019/20, nel corso della quale lo spadista pugliese ha colto sei podi in altrettante gare del circuito iridato Cadetti conquistando il primo posto a Riga, in Lettonia.



Giulio Gaetani, raggiunto dalla notizia durante un breve periodo di vacanza nel suo Salento, si è trasferito a Torino cinque anni fa ed è attualmente in forza all’Accademia Marchesa, club del capoluogo piemontese: iscritto al primo anno di Biologia, sogna di fare la guida naturalistica sulle barriere coralline ma contemporaneamente coltiva la sua grande passione per la scherma.



Una passione nata dodici anni fa, quando aveva appena 8 anni, davanti alla Tv: “La vittoria di Matteo Tagliariol alle Olimpiadi di Pechino – ricorda Giulio Gaetani – ha fatto scattare in me il desiderio di emulare quell’impresa: l’amore per la spada è cominciato così, quando avevo otto anni”.



L’affermazione nel circuito di Coppa del Mondo under 20 in questa travagliata stagione apre ora nuove prospettive anche in chiave azzurra: per lui, che nel 2013 vinse il titolo italiano nella categoria Ragazzi nell’edizione del cinquantenario del Gran Premio Giovanissimi, una grande soddisfazione che lo spadista leccese vuole condividere con i suoi istruttori Mauro Regano ed Andrea Pellissetti e con il Maestro Dario Chiadò.