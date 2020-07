Tre ex studenti del ‘Marconi’ progettano kit per la pluri-ventilazione

BARI - Tre ex compagni di scuola hanno dedicato al loro ‘vecchio’ istituto tecnico “Marconi” di Bari, il kit di raccordo per la pluri-ventilazione non invasiva progettato per i gravi pazienti affetti da covid 19. Si tratta di Domenico Bove, Giovanni Guaragno e Francesco Squillace che hanno proposto, per la brevettazione, il "C-PAP Marconi" da cedere gratuitamente e in via prioritaria alle autorità sanitarie e di protezione civile. Si tratta di un raccordo che consente di collegare tutte le maschere professionali salvavita e di usarle e riutilizzarle in ospedale in situazioni di emergenza epidemiologica, in ambienti ostili, quando gli interventi avvengono in condizioni extraospedaliere proibitive, e nei casi in cui ci siano pazienti in biocontenimento.



Il kit C-PAP Marconi è il risultato del lavoro di Francesco Squillace, Giovanni Guaragno e Domenico Bove, e di tre ex compagni di classe. Dopo il diploma nel 1990, i tre hanno intrapreso strade lavorative differenti, ma non si sono mai persi di vista e nel periodo di lockdown, conseguente all'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, hanno ideato, progettato e testato un corredo innovativo di raccordi in grado di essere impiegati e usati più volte, in situazioni differenti.



Nella filiera produttiva intendono coinvolgere la loro vecchia scuola (già contattata), in qualità di capofila, e sono anche pronti a donare i kit alle autorità sanitarie e di protezione civile: "Vogliamo fornire un aiuto concreto in termini di scorte strategiche – dicono all’unisono - sia nel caso in cui dovesse esserci una ripresa dei contagi da covid, sia qualora dovessero presentarsi situazioni di emergenza in Italia o all'estero".



Oggi i tre amici sono tutti professionisti. Francesco Squillace è principal investigator del progetto, originario di Napoli, è dottore di ricerca in "Uomo e Ambiente", esperto di tecniche di biocontenimento nella sanità, uso di dispositivi di protezione di III categoria (salvavita) per il rischio biologico e tecniche di prevenzione e protezione dei lavoratori. Squillace, inoltre, rappresenta l'associazione scientifico-culturale S.E.Ri.S. Domenico Bove è perito industriale, capotecnico per le industrie metalmeccaniche a indirizzo "Programmazione CNC", ed è titolare di "Puglia Meccanica srl", un'azienda che opera nel comparto metalmeccanico da quasi 20 anni: effettua lavorazioni di costruzioni di precisione su torni tradizionali di piccole e grandi dimensioni, progetta e realizza prodotti con lavorazioni di serie su torni a controllo numerico. Giovanni Guaragno è ingegnere dello studio Bacco-Guaragno: si occupa di progettazione, impiantistica elettrica industriale, building automation e domotica. Cad e Cam sono il suo pane quotidiano, al pari della modellazione solida diretta e parametrica e della progettazione, sviluppo e stampa 3D.



Per finanziare il progetto, l'associazione scientifico-culturale S.E.Ri.S. potrà contare su tutti i ricavi della vendita del romanzo dal titolo "Capovolto", scritto da Alessandro Strato. L'autore ha già autorizzato la devoluzione delle royalties per sostenere il kit raccordo C-PAP Marconi. "E' un'opportunità che ci lusinga e che ci dà la possibilità di sostenere i costi per l'acquisto dei materiali - dichiara Squillace - Sono necessarie barre di polimero tecnico per alimentare le macchine utensili degli istituti tecnici e delle aziende consorziate".