Un cestino per i rifiuti pulirà il mare

BARI - Chi ama il mare non può non ammirarlo nella sua naturale bellezza e rispettarlo. Gli sportivi dai nuotatori ai velisti lo fanno e non da meno potevano esserlo i soci del Circolo della Vela Bari che per garantire un mare pulito e non inquinato, come nel programma sportivo e sociale, si adoperano in questo senso da sempre in diversi modi.



Nonostante gli sforzi da più parti, il mare continua però a non essere rispettato e poco pulito, sempre più ricettacolo passivo di rifiuti di ogni genere. Da qui l’idea di uno speciale ‘pulitore’ o meglio di una pattumiera di mare che raccolga plastica, microplastica, idrocarburi e microfibre dal mare. Si tratta di Seabin (letteralmente dall'inglese 'bidone del mare'), installato qualche giorno fa e posizionato sulla testa del pontile più a Nord del Circolo della Vela Bari. Un’iniziativa resa possibile con il finanziamento da parte del Rotaract Bari e del Rotary Club Bari, oltre che del Circolo della Vela che ne assume la manutenzione per il corretto e costante funzionamento.



Efficace in particolar modo in aree come i porti, dove si accumulano grandi quantità di rifiuti, il primo Seabin barese (la speranza e che ne vengano installati altri soprattutto nel porto vecchio) e tra le centinaia di cestini installati in tutto il mondo per ripulire gli oceani dalle (micro) plastiche e che sono in grado di catturare più di 500 kg ogni anno.



Creato dai surfisti australiani Pete Ceglinski e Andrew Turton, il cestino Seabin V5 (costo 3.825 dollari) è stato sperimentato in porti in Europa e Stati Uniti per poi essere lanciato sul mercato a fine 2017. Dal 2019 è stato aggiunto il filtro per la raccolta delle microfibre. Fino ad ora, Seabin Project ha ricevuto richieste per più di 6mila unità da 77 paesi differenti. Può lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza interruzioni arrivando a trattare 25mila litri di acqua al giorno grazie alle correnti e al vento che convogliano al suo interno la spazzatura galleggiante, promettendo di ripulire le nostre coste con piccoli semplici interventi di manutenzione di svuotamento e pulizia.

Il progetto Seabin, che da anni lavora per raccogliere i rifiuti di plastica che galleggiano nei mari del nostro pianeta arrivando a formare intere isole di spazzatura come quella del Pacifico, è stato ispirato dall’idea di mettere, come sulla terra, cestini per la spazzatura negli oceani e nei mari.



Dotati di un sistema di pulizia meccanica unito a una pompa aspirane, i Seabin creano un dislivello in grado di catturare circa 1,5 chili al giorno di ogni tipo di rifiuto galleggiante, non solo le bottiglie, senza tralasciare poi i materiali parzialmente decomposti, microplastiche da 2 millimetri di diametro e microfibre da 0,3 millimetri che vengono scambiate per plancton dai pesci che, nutrendosene, finiscono per poi portarle sulla nostra tavola.



L’invenzione di Ceglinski e Turton arriva in Italia grazie al progetto LifeGate PlasticLess che mira a posizionare il maggior numero possibile di Seabin per ripulire anche il mar Mediterraneo dalla plastica che, integrata con quella raccolta in altre zone del mondo, può essere riutilizzata a scopo industriale.



L’iniziativa di installazione e messa in funzione del primo Seabin barese è stata fortemente voluta dal Circolo della Vela Bari e si inserisce in una più ampia operazione di promozione di comportamenti virtuosi di lotta contro l’inquinamento ed educazione al rispetto del mare e dell’ambiente attraverso lo sviluppo di strumenti educativi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie.



Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato che l’Amministrazione comunale, con l’Assessorato all’Ambiente, ha già avviato la procedura per l’acquisto di altri due mezzi simili a questo per impiegarli in altre zone della città, a partire dai porticcioli minori dove è più che mai necessario raccogliere la plastica ma anche i residui degli idrocarburi dalle spiagge, dovuti all’incuria degli uomini che costantemente continuano a sfregiare le bellezze naturali che ci circondano e ci ospitano.