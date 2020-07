Da venti Paesi gli oltre 60 film in gara al Piff

POLIGNANO A MARE - Sono più di 60 i film selezionati, tra gli oltre duecento, pervenuti per la partecipazione a Puglia International Film Festival (Piff) in programma a Polignano a mare dal 20 al 26 luglio. L’iniziativa che di fatto è il primo film festival ad animare l’estate 2020 della città di Domenico Modugno vedrà in gara 14 lungometraggi di finzione, i 19 docufilm e i 34 cortometraggi provenienti da 20 Paesi di quattro diversi continenti.



Le opere provengono da scuole di cinema e autori, molte delle quali non erano mai state presentate in Europa, di: Italia, Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Etiopia, Francia, Germania, Giappone, Haiti, India, Inghilterra, Kosovo, Portogallo, Russia, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan.



Una commissione di esperti nominata dalla MorfeoDreams, organizzatrice dell’Evento, ha esaminato, visionando tutti i lavori presentati ed ha selezionato i film. Questa eccezionale risposta al Festival e la qualità delle opere pervenuta ha già ottenuto un primo risultato: un giorno in più di programmazione rispetto a quanto annunciato in precedenza, pertanto arriverà a domenica 26 luglio 2020 per consentire la proiezione di tutti i lavori selezionati.



I lavori ammessi concorreranno ai premi: Chiave d'oro per il miglior lungometraggio e per il miglior cortometraggio e Chiave d'argento che sarà assegnata dalla Giuria formata dal pubblico e le altre Chiavi d'argento che sono: premio dei giovani, migliore colonna sonora, migliore fotografia e migliore sceneggiatura. I premi verranno assegnati nel corso della serata conclusiva che si terrà domenica 26 luglio a Polignano a mare subito dopo l'evento Gran Concerto Piff 2020 dedicato a Domenico Modugno.



Il Festival è uno straordinario evento annuale realizzato nella regione Puglia, regione d'Italia leader e set cinematografico naturale per le più importanti produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali. Lavori che sarà possibile vedere presso la Multisala Vignola Cinema Teatro a Polignano a Mare e on line sulla piattaforma di Morfeodreams. Sulla stessa pagina web sono pubblicati l'elenco completo dei film in concorso e il programma visibile anche on line con abbonamento.