Partito il servizio monopattini sharing

BARI - Quattro aziende hanno risposto all’appello del Comune di Bari per il servizio “Monopattini sharing”. La prima ha presentato ieri la postazione allestita sul lungomare Vittorio Veneto. Si tratta della Helbiz, società americana fondata dal siciliano Salvatore Palella, che si occupa di noleggio di veicoli di trasporto, e che dal 2018 ha come partner ufficiale Telepass Pay per i pagamenti via app.



A presentare i dettagli del servizio, in programma a Bari, è stato Matteo Tanzilli, direttore degli affari pubblici di Helbiz Italia, a presentare i dettagli del servizio alla presenza del sindaco Antonio Decaro, dell’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso e dell’amministratore delegato di Telepass Gabriele Benedetto.



Con una flotta complessiva di 500 monopattini elettrici, dislocati per le strade della città in una zona che sia estende da Bari Vecchia alle porte di Carbonara, fino a Japigia e San Giorgio, cittadini e turisti potranno noleggiare i mezzi di mobilità alternativa ed ecologica scaricando l’applicazione mobile gratuita di Helbiz sul proprio cellulare Android o iOS, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. La riconsegna potrà essere effettuata in modalità free floating: una volta terminata la corsa, in pratica, l’utente può parcheggiare il monopattino sul posto, senza l’obbligo di riportarlo verso rastrelliere o altri punti predefiniti nel rispetto delle norme del Codice della strada. Alla fine della corsa il pagamento si interromperà a seguito dell’invio della foto del mezzo parcheggiato.



La tariffa è la medesima di quella applicata in tutte le città d’Italia: 1 euro per lo sblocco iniziale e 15 centesimi al minuto per la corsa (9 euro all’ora). A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una tariffa flat - Helbiz Unlimited al costo di 29.99 euro al mese - che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti al massimo (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra) e di accedere al servizio anche da Telepass Pay con sblocco e 30 minuti gratis su ogni corsa.



L’iniziativa arriva in un momento particolare, terza fase covid 19, in cui molti preferiscono non prendere i bus o le navette per evitare rischi di eventuali contagi. Per cui nel park&ride di via Vittorio Veneto sarà possibile noleggiare il monopattino elettrico, dopo aver parcheggiato l’auto, per raggiungere il centro. Gli usufruitori potranno sfruttare gli itinerari ciclabili esistenti e quelli in via di realizzazione grazie anche al decreto di contrasto al covid che consentirà all’Amministrazione comunale di Bari di realizzare le piste ciclabili cosiddette light, senza infrastruttura e in poco tempo, come accaduto per corso Vittorio Emanuele e, a giorni, nella zona di San Cataldo.



Ai 250 mezzi della Helbiz se ne aggiungeranno altri fino a raggiungere quota 1.500, l’attivazione completa avverrà nelle prossime settimane. Grazie a questo tipo di interventi il centro cittadino sarà ulteriormente decongestionato da auto private con una progressiva diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. I monopattini dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza stradale (ed in particolare la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 che disciplina la circolazione dei dispositivi elettrici su strada) ovvero nelle aree a loro dedicate e ad una velocità massima di 25 km/h sulle piste ciclabili e su tutte le strade senza piste, dove il limite massimo è di 50 km/h. La Helbiz ha tarato prudenzialmente i propri mezzi a 20 km/h. All’interno delle aree pedonali la velocità massima consentita, invece, è di 6 km/h e i monopattini rilevano automaticamente l’area pedonale riducendo di conseguenza la velocità per una sicurezza dei pedoni. Si ricorda inoltre che a condurre su strada i monopattini elettrici possono essere cittadini con età minima 14 anni, i minori di 18 anni devono indossare un casco protettivo, e che non è necessaria la patente.



Oltre alla consolidata esperienza maturata in Italia e nel resto del mondo, dove è presente in più di 25 città, Helbiz si avvarrà del supporto a livello locale di Confcommercio per poter garantire il miglior servizio in termini di capillarità e interconnessione.