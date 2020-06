Tre milioni di euro di contributi alle associazioni sportive pugliesi

BARI - Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (rispettivamente Asd e Ssd) della Puglia possono contare su un totale di 3 milioni di euro di contributi a fondo perduto. I contributi per le associazioni e le società varieranno in quote da 500, 1.000 e 1.500 euro ciascuna. Le misure specifiche della Regione Puglia sono state messe in campo per contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria da pandemia per il covid-19.



E’ quanto previsto nella delibera di Giunta regionale con la quale vengono stanziati 3 milioni di euro per l'avviso pubblico rivolto ad Asd e Ssd su proposta dell’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese.



“Siamo concretamente al fianco del movimento sportivo pugliese - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Abbiamo dovuto aspettare le misure nazionali per non sovrapporci, capire come potevamo indirizzare più efficacemente i contributi economici a realtà che vivono di volontariato e passione e che, tuttavia, qualificano pezzi di città, realizzano coesione sociale e diffondono salute e i valori positivi dello sport”.



L’avviso pubblico, da mezzogiorno del 29 giugno 2020, è aperto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) con sede legale e operativa in Puglia, che dimostrino di svolgere attività sportiva sul territorio regionale.



“Lo scopo che abbiamo voluto esplicitare all’articolo 1 dell’avviso pubblico – sottolinea l’assessore Piemontese – è evitare che la crisi economica causata dall’emergenza covid-19 non determini la chiusura della miriade di realtà associative che popolano il mondo dello sport pugliese e che hanno contribuito a diffondere nella collettività una maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività fisico‐motoria, salute e benessere psico-fisico”.



Due le tipologie di beneficiari.



La prima tipologia riguarda le Asd e Ssd che svolgono la propria attività presso strutture o impianti sportivi di proprietà di un soggetto diverso dal richiedente, sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito. A tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso regionale, sarà riconosciuto un contributo economico di 500 euro, senza attribuzione di punteggi di sorta.



La seconda tipologia riguarda le Asd e Ssd che svolgono la propria attività presso strutture o impianti sportivi che sono di loro proprietà o sono di proprietà di un soggetto diverso in base a un contratto di affitto regolarmente registrato o a una convenzione da cui si deduca la spesa per l’utilizzo dell’immobile. Per questa seconda tipologia ci sarà una graduatoria determinata da una serie di punteggi: ai primi 500 sarà assegnato un contributo di 1.500 euro; dal 501° al 1000° posto sarà assegnato un contributo di 1.000 euro, dal 1001° posto in poi sarà assegnato un contributo di 750 euro. Le quote saranno stabilite in base a criteri di valutazione così stabili: fino a 10 punti per il numero dei contratti di collaborazione professionale o di lavoro dipendente, fino ad altri 10 punti in base agli anni di affiliazione agli enti riconosciuti dal Coni o dal Comitato Italiano Paralimpico, fino a ulteriori 10 punti in base al numero di iscritti e tesserati alle varie discipline sportive svolte dall’Asd o dalla Ssd.



La procedura è stata impostata ai criteri di semplicità e di velocità. Perciò avverrà tutto su base telematica e con l’assistenza e il supporto degli uffici della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti. Le istanze di richiesta del contributo dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente attraverso la procedura online accessibile sul sito web della Regione Puglia nella sezione Bandi e avvisi www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi. Le Asd e Ssd sono invitate a non ridursi tutte all'ultimo secondo per l’invio delle richieste: dopo aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, l’istanza deve essere trasmessa firmata digitalmente o con firma autografa, altrimenti la domanda sarà esclusa. La certezza dell'invio dell’istanza è data dalla creazione, da parte della procedura telematica, della ricevuta di avvenuto invio.



Per concludere il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla scadenza, non sarà possibile integrare in alcun modo l’istanza inoltrata. La procedura online sarà disponibile a partire dalle ore 12 del 29 giugno fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2020. Ma le richieste di supporto agli uffici regionali termineranno qualche ora prima, alle ore 16 del 13 luglio.