Torna SalentoinBus per i vacanzieri con quattro nuove mete

LECCE - Il servizio pubblico estivo “SalentoinBus” torna dal 1° luglio al 31 agosto 2020. Ideato e organizzato dalla Provincia di Lecce, dieci anni fa, per assicurare la mobilità dei residenti e dei turisti su tutto il territorio salentino durante l’estate, il trasporto su gomme verrà effettuato con modalità conformi alle ordinanze regionali relative al contrasto al covid-19.



Saranno 12 le linee principali di collegamento tra Lecce e l’entroterra e le località costiere, integrate da altre 15 linee secondarie che permettono di raggiungere praticamente tutto il territorio salentino. Gli altri collegamenti sono i seguenti: Stazione ferroviaria di Lecce, tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della stazione ferroviaria, per l’opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; Aeroporti di Brindisi e Bari raggiungibili con servizi regionali effettuati da Sita/Seat in partenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d’Itria, raggiungibili con servizi regionali ed extraprovinciali effettuati da Fse/Stb Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce, raggiungibili con servizi comunali effettuati da Sgm in partenza da Lecce.



“La maggior parte degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali, e la nostra terra si confermerà la destinazione più gettonata - aggiunge il presidente della Provincia Stefano Minerva - Era necessario mettere in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e capacità per garantire servizi di trasporto utili a raggiungere i nostri borghi, le nostre spiagge, i nostri litorali”.



Previsto pure il sistema di biglietteria elettronica con l’app Mycicero , collaudata e funzionale, che consentirà la vendita di biglietti integrati con altri vettori presenti sulla piattaforma on‐line. Per quanto riguarda i servizi di assistenza agli utenti, saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Lecce con tutte le informazioni sul servizio (itinerari, fermate, orari, tariffe, ecc). Saranno inoltre disponibili per informazioni telefoniche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce e i numeri telefonici pubblicati sullo stesso sito.



Nella proroga contrattuale dei servizi minimi sottoscritta dalla Provincia con il soggetto gestore (Cotrap), le percorrenze per i servizi estivi di SalentoinBus ammontano a circa 500.000 km, ma nel nuovo Piano di Bacino è stata prevista una estensione dei servizi estivi a circa 900.000 km, rientranti nel complesso di oltre 10.000.000 km di nuovi servizi minimi (oltre a circa 2.500.000 km di servizi in ambito urbano), riconosciuti da parte della Regione Puglia all’Ato della provincia di Lecce.



“SalentoinBus”, quest’anno, prevede nuove fermate a Casarano, Giuggianello, Nardò e Martano. In particolare sarà la nuova linea 111, con 16 corse giornaliere e diverse fermate nell’area urbana a collegare Nardò con Lecce. I percorsi e le fermate del ‘nuovo’ collegamento si aggiungono a quelle ormai consuete sulla litoranea. A Nardò le fermate previste saranno in località Cenate, una in località Mondonuovo, una in località Vacanze Serene, dieci nell’area urbana (piazza Diaz, piazza Mazzini, stazione ferroviaria, via Caduti di Nassirya, via Napoli, via Roma) e ancora una in località Pagani, una a Santa Caterina e una a Santa Maria al Bagno. A questa si aggiungono la linea 104, che prevede fermate a Portoselvaggio, Sant’Isidoro, Strada Cucchiara, Vacanze Serene, Santa Maria al Bagno, Torre Inserraglio e Torre Uluzzo, e la linea 109 che passa (con fermata) da Santa Maria al Bagno.