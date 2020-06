Quattro piazze-salotto, dirette streaming e tv per il Libro Possibile

POLIGNANO A MARE - Tutti coloro che leggono un libro hanno la possibilità di viaggiare nel tempo, nelle storie raccontate, nella fantasia e in ogni luogo possibile e a volte inimagginabile. Ed è proprio il viaggio il tema scelto per la XIX edizione de ‘Il libro possibile’ in programma a Polignano dall’8 all’11 luglio 2020.



Sarà il primo festival in presenza dopo il lockdown per la pandemia da coronavirus e si svolgerà in quattro serate, con dirette di Sky TG24. Quattro sono anche le piazze della cittadina pugliese dove in simultanea saranno presentati i libri con gli autori ospiti: lungomare Cristoforo Colombo; banchina ‘Pirelli Cinturato’ e banchina ‘Puglia365’ del Porto Turistico–Cala Ponte Marina; e Terrazza dei Tuffi.



Il “Libro Possibile” 2020 sarà dedicato ai “Viaggiatori del tempo e dello spazio”, un tema scelto prima della pandemia e che si arricchisce oggi di nuovi significati. Dopo mesi di isolamento forzato e di immobilità, la parola viaggio si riempie di senso. Vuol dire ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a sperare, a scoprire, a immergersi nel mondo, nel nuovo mondo che abbiamo di fronte. Ma vuol dire anche imparare da quel viaggio assurdo che ci lasciamo alle spalle: una dimensione sconosciuta e imprevedibile, che ha spaventato, disorientato ma ha insegnato tanto. L’evento sarà anche una celebrazione ai cento anni dalla nascita di Isaac Asimov, scrittore e scienziato, narratore per antonomasia del viaggio: dal viaggio nel tempo a quello nello spazio, fino al viaggio all’interno del corpo umano.



Tra gli ospiti attesi l’astronauta Luca Parmitano, che aprirà questa edizione dedicata ai viaggiatori del tempo e dello spazio in collegamento da Houston, e in diretta streaming dagli Stati Uniti ci saranno anche lo scrittore americano David Leavitt, lo scrittore e scienziato David Quammen e il giornalista e saggista Lawrence Wright, dalla Spagna il romanziere e saggista Javier Cercas. Giungeranno a Polignano: Luciano Canfora, l’illustre filologo italiano parlerà in anteprima assoluta del suo ultimo saggio, l’astrofisica Patrizia Caraveo, l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini, Fabio Volo, Gabriella Genisi, Annarita Briganti e Sara Loffredi, nonché direttori di testata e giornalisti, oltre ad intellettuali della scena nazionale, imprenditori, scienziati e studiosi, medici, criminologi e magistrati.



Uno spazio sarà dedicato al mondo della musica, con intense commistioni di note e parole. Nella serata inaugurale, il cantautore Niccolò Fabi parlerà del suo nuovo disco, in cui è presente il brano “Io sono l’altro” da poco insignito del Premio Amnesty International. Edoardo Bennato, storica voce italiana, presenterà il suo libro. La cantautrice pugliese Erica Mou e il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato racconteranno Alda Merini fra poesie e canzoni con il recital Alda Dante Rock, a pochi giorni dall’uscita del libro di Damato dedicato alla poetessa. Lorenzo Baglioni, cantante e attore fiorentino, accompagnerà il geologo Mario Tozzi in un dialogo inedito, tra parole e musica, sui temi del clima e dell’ambiente. Il cantautore protagonista delle recenti cronache rosa, Pago, il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Andreas Müller, insieme alla compagna, la ballerina e coreografa Veronica Peparini, il ballerino e attivista Sonny Olumati.



E ancora il comico e attivista Giobbe Covatta, l’attore Rocco Papaleo con l’avvocato Pierluigi De Palma presenterà ‘un’autobiografia rock’ con Bari al centro della narrazione.



Immancabile il comico Dario Vergassola, con le sue “interviste impossibili”, che quest’anno duetterà sul palco anche con il cantautore, attore e regista David Riondino. Al festival anche ospiti a sorpresa negli appuntamenti organizzati con l’Apulia Film Commission. Questi sono solo alcuni degli ospiti per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito web Libro Possibile. L’evento sarà realizzato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Dpcm per la sicurezza da pandemiale, sono infatti previste restrizioni antiCovid, per cui il pubblico potrà assistere, solo su prenotazione, agli incontri nelle location del lungomare Cristoforo Colombo, Banchina 'Pirelli Cinturato' e Banchina 'Puglia365' del Porto Turistico. Il costo del biglietto è di 3 euro; l'intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.