Lezioni all'aperto di capoeira, yoga, ginnastica, atletica e judo

BARI - Lezioni di varie discipline sportive, all'aperto, sono in programma nella piazza della Pace del Centro Mongolfiera a Japigia insieme con altre attività. Grazie alla collaborazione tra il centro commerciale Mongolfiera (Ipercoop) e il Municipio 1, nonché associazioni sportive e culturali, saranno offerti momenti di benessere e svago nel rispetto di tutte le linee guida anti-covid. A presentare l’iniziativa sono stati il presiedente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti e il direttore del centro commerciale Mariateresa Masciopinto.



In programma, secondo un calendario prefissato, ci sono percorsi fitness, lezioni di arti marziali, capoeira, corsi di osteopatia, ginnastica posturale, yoga e tango. Ma come annunciato dagli organizzatori queste sono solo alcune delle numerose attività previste negli spazi aperti della piazza della Pace per tutta l'estate.



I corsi (solo alcune lezioni sono gratis) saranno gestiti da insegnanti certificati nelle varie specialità: per l’atletica dall’associazione Atletica mediterranea, per le arti marziali dal Centro judo Sankaku, per la danza dall’associazione Capoeira Bari, per il percorso di osteopatia e ginnastica posturale dalla Osteofit Bari, per lo yoga dall’associazione Yoga studio Bari, e per il tango Apulia Tango Bari.



“Abbiamo deciso di accogliere le tante richieste delle associazioni sportive del nostro territorio, costrette a uno stop forzato a causa dell’impossibilità di utilizzare i luoghi chiusi - afferma il presidente Lorenzo Leonetti - e di mettere loro a disposizione uno spazio aperto molto adatto ad accogliere adulti e bambini che qui potranno cimentarsi con diverse attività. Voglio ringraziare il centro commerciale Mongolfiera di Japigia per la disponibilità mostrata ad accogliere questa iniziativa e per la capacità di integrarsi con il quartiere sotto tanti punti di vista. Credo sia una bella opportunità per stare all’aria aperta, coltivare relazioni sociali e tornare a fare sport negli spazi del nostro territorio. Le attività saranno gratuite e accessibili a tutti perché in questo momento la nostra priorità è dare ai cittadini la possibilità di riabituarsi a stare insieme e a partecipare alle iniziative di comunità senza rischi né preoccupazioni”.



Il tutto, assicura il direttore Masciopinto, sarà garantita in sicurezza nella vasta area pubblica del centro commerciale dove sono previste numerose attività, per ogni età, e in ottemperanza alle nuove disposizioni sul distanziamento sociale. La piazza della Pace tutti i giorni ospiterà eventi e iniziative diverse. “Si tratta di un programma dettagliato finalizzato a promuovere svago e divertimento – aggiunge il direttore commerciale Masciopinto - ma con le giuste precauzioni utili a limitare e controllare gli assembramenti. Siamo pronti ad accogliere tutti in piena sicurezza e serenità, per trascorrere il tempo libero all’insegna del relax o dello sport”.



I corsi (alcuni dei quali gratuiti) si terranno dal lunedì al sabato dalle ore 17 e a partire dal 29 giugno 2020, ogni lunedì e martedì, riprenderanno le attività sull’orto della Piazza dalle ore 17.30 alle 18.30. Per informazioni e aggiornamenti sul programma è sufficiente visitare la pagina social o web del centro commerciale Mongolfiera Japigia.