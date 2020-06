Viaggiare in Valle d’Itria e Salento sarà più confortevole e economico

BARI - Ogni giorno per tutta l’estate, sino al 6 settembre 2020, 30mila persone potranno viaggiare su bus e treni (con biglietto unico) verso le località della Valle d’Itria, 15 mila verso Otranto, Torre dell’Orso e la costa adriatica e 14 mila verso Gallipoli, Leuca, Ugento e i lidi jonici con snodi a Lecce e Bari. Sono queste le importante opportunità che Trenitalia e Ferrovie del Sud Est (Fes) offriranno a tutti i turisti per viaggiare nel Sud della Puglia in maniera confortevole ed efficiente, ma sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e di contrasto al covid-19.



L’offerta estiva pensata da Trenitalia e Ferrovie del Sud Est (Fse), condivisa dalla Regione Puglia, offrirà nuovi e più numerosi collegamenti, anche di domenica e nei giorni festivi, con le spiagge e le località turistiche pugliesi, grazie a un incremento dell’intermodalità che favorirà i collegamenti con le città capoluogo e fuori regione. I bus, per essere riconoscibili, saranno oltre che di colore rosso evidenziati da grandi e nuovi loghi per indicare i servizi speciali “Trulli link” e “Salento link” del gruppo Ferrovie dello Stato.



Ferrovie del Sud Est offrirà in Valle d’Itria oltre 30 mila posti con corse veloci, circolari e autobus di linea che collegheranno Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte e Putignano a Bari, Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Fasano, Ostuni e Taranto. Verso le principali località della costa jonica ci saranno circa 14 mila posti e più di 15 mila sul versante adriatico. Tra le località turistiche interessate Torre Lapillo, Torre Colimena, Manduria, Avetrana, Gallipoli, Baia Verde, Otranto, Laghi Alimini, Torre dell’Orso, Porto Cesareo, San Foca, Roca, Torre Sant’Andrea, Castro, Santa Cesarea Terme.



Inaugurati quest’anno i collegamenti anche festivi Gallipoli–Otranto (diretto), che consentirà di spostarsi da una costa all’altra del Salento in un’ora, Taranto-Gallipoli in 2,15 ore e Taranto-Lecce in un’ora e 50 minuti. Durante la settimana sulle linee Lecce-Gallipoli, Lecce-Gagliano Leuca, Lecce–Otranto e Gallipoli e Baia Verde circoleranno treni e bus mentre di domenica e nei giorni festivi tutta l’offerta sarà effettuata con bus.



Tutti i giorni saranno attivi 16 “Trulli Link” tra Bari e la Valle d’Itria e fino a 43 “Salento Link” tra Lecce e le marine salentine, due nuovi servizi che danno la possibilità di acquistare un biglietto unico per viaggiare sulle Frecce (da e per Milano, Bologna, Roma, Venezia fino a Bari e Lecce), sui treni regionali di Trenitalia (da e per Foggia, Barletta, Monopoli, Fasano e Brindisi) e sui treni e gli autobus di Ferrovie del Sud Est, in coincidenza per Alberobello, Cisternino, Castellana Grotte, Locorotondo, Martina Franca, Gallipoli, Otranto e Gagliano Leuca. In questo modo le stazioni di Bari e Lecce diventeranno importanti snodi intermodali, favorendo collegamenti capillari e un servizio sempre più rispondente agli interessi di chi viaggia in Puglia.



Per la Capitanata Trenitalia ha riattivato, fino a fine agosto, i treni sulla linea Foggia–Manfredonia per raggiungere le spiagge di Siponto e Manfredonia. Un servizio che si integra con l’offerta di Ferrovie del Gargano, la cui linea Foggia-Peschici Calenella collega Foggia, San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, con il litorale garganico e le sue spiagge come Baia Santa Barbara, Sotto la Costa, Rodi Porto, Rodi Garganico, Mulino di Mare, Murge Nere, Vico-San Menaio, Bellariva e Peschici. Il servizio è operativo di domenica, a partire dal 21 giugno fino al 6 settembre 2020, e dal 19 luglio al 30 agosto 2020 garantirà anche corse notturne.



Il servizio è pensato per i turisti e gli stessi pugliesi, che avranno tutte le opportunità per riscoprire la Puglia con più tratte, autobus nuovi e confortevoli e un biglietto unico per viaggiare. Tutti gli orari e le tratte sono pubblicate su Puglia Promozione e sul sito ViaggiareinPuglia, nella sezione “Muoversi in Puglia” con le news aggiornate in tempo reale.



Trenitalia ha inoltre pensato a delle offerte per viaggi in treno nei weekend con “Estate insieme”: a soli 49 euro si potrà viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì successivo; c’è poi la versione XL per godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell'estate al prezzo di 149 euro complessivi; per le famiglie, grazie alla promozione Junior, un ragazzo sotto i 15 anni viaggerà gratis per ogni adulto pagante; per chi parte per un tour dell'Italia zaino in spalla Plus3 e Plus5 sono previsti viaggi su rotaie illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro; infine una speciale opportunità è riservata agli abbonati, “Viaggia con me” consentirà ai titolari di un abbonamento regionale di viaggiare ovunque in due al prezzo di un solo biglietto.