Ad agosto l’XI edizione di Bif&st

BARI - Come tante altre manifestazioni culturali anche Bif&st, a causa della pandemia da covid19, subirà dei cambiamenti. Primo fra tutti il nuovo periodo degli eventi in programma che da oltre un decennio promuovono film con l’iniziativa della Regione Puglia d’intesa con la Fondazione Apulia Film Commission, organizzatrice dell’evento.



L’undicesima edizione del Bari International Film Festival, Bif&st, rinviato a marzo, si svolgerà dal 22 al 30 agosto 2020. Non nel teatro Petruzzelli e tanto meno in un teatro chiuso, ma all’aperto come annunciato dal direttore artistico Felice Laudadio e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



Quella che è ritenuta tra le più importanti manifestazioni cinematografiche della Puglia, che ha dato e continuerà a dare lustro al cinema pugliese si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza e distanza sociale tra pubblico, artisti e operatori.



Il Bif&st 2020, come detto da Felice Laudadio, sarà un festival re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano. Tre o 4 gli spazi all’aperto (non ancora resi noti) in cui si svolgerà il festival secondo il programma già completato a marzo scorso, quando è stato rinviato.



Il Bif&st – posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – si avvale anche del patrocinio e del finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della collaborazione del Comune di Bari e di sponsor e partner privati. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza “Covid proof” di cui alle linee guida in materia di ‘Cinema e spettacoli’ approvate con ordinanza presidenziale n. 255 del 10 giugno 2020.



Sarà una versione summer, estiva, con ospiti internazionali, come sempre, premi, riconoscimenti e proiezione di film in concorso, fuori concorso, in prima nazionale e in omaggio ad artisti scomparsi. Appuntamenti che sicuramente aiuteranno al rilancio dell’economia locale, insieme con il comparto cinematografico oltre che turistico.