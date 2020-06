Commercianti di Gallipoli lanciano video per incrementare il turismo

GALLIPOLI - A Gallipoli i commercianti si sono rimboccati le maniche, seduti a tavolino e trovato un soluzione per rilanciare l’economia locale. Hanno pensato ad uno slogan: “Vivi lo spettacolo più bello dell’estate, vivi Gallipoli, uno spettacolo italiano” e fatto realizzare un video per la promozione turistica. Useranno il fondo cassa della loro associazione per promuovere il video sui canali social, e chiedono, a chiunque ami questa città, di fare altrettanto (ciascuno secondo le proprie possibilità), sponsorizzando, promuovendo e condividendo il video attraverso i loro canali per arrivare ad un target più ampio possibile, dai ragazzi fino alle famiglie.



Per attirare visitatori, turisti e acquirenti e far tornare la città marinara più ‘in’ della Puglia e del Salento, nelle ultime estati, l’Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli presieduta, da Matteo Spada, e l'associazione culturale “Poieofolà-Costruzioni teatrali”, presieduta da Roberto Treglia, hanno coinvolto Alberto Greco, ideatore e realizzatore del video, le danzatrici di “Betty Boop Dance Academy” ed i “Ragazzi di via Malinconico- teatro” per il rilancio della città con immagini del centro storico cittadino, tra cui il Teatro Garibaldi, il Rivellino, il molo delle “Scale nuove”, la dimora della dottoressa Provenzano e Palazzo Ravenna (quest’ultimo, tra l’altro, mai apparso prima in ambiti di promozione turistica): tutti luoghi carichi di cultura e tradizione adatti per rappresentare e raccontare la città.



Il fine è stato quello di realizzare un prodotto per rilanciare il turismo culturale, artistico, balneare, naturalistico, enogastronomico sano e responsabile, nel rispetto delle normative ai sensi del Dpcm lanciando il messaggio che la rinascita in ogni settore, dopo la crisi dovuta alla pandemia, dipende da tutti noi.

Il messaggio è di una Gallipoli vista come un “grande teatro all’aperto, un palcoscenico da vivere a 360 gradi in cui gli attori si muovono in mezzo alla gente: non c’è bisogno quindi di rinchiudersi in una sala per godere dell’arte”, come dichiarato da Alberto Greco. Il video inizia con uno spettacolo di danza rappresentato all’interno del teatro Garibaldi, nel cuore del centro storico, sulle note de “I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi. Ma durante lo spettacolo e lasciandosi cullare dalla musica, il pubblico comincia a viaggiare con la mente ai balconi ed alle strade della città, vedendo l’arte in qualunque cosa, come nelle barche del Canneto, negli scogli, nei pilastri dove appoggiava l’antico Ponte in legno e nel Rivellino, rendendo quindi tutta la città uno spettacolo a 360 gradi. Da qui appunto nasce lo slogan “Vivi lo spettacolo più bello dell’estate, vivi Gallipoli, uno spettacolo italiano”.



Il video ha visto la partecipazione esterna del maestro di danza moderna e contemporanea Mattia Politi, con la direzione della fotografia e montaggio video di Emanuele Coluccia e le riprese aeree di Simone Nazaro. Mentre le ballerine Imma Maggino e Maria Tricarico oltre alla grazia hanno messo le proprie energie in maniera gratuita per la città, lasciando che tutto il budget disponibile venisse destinato alla promozione.



Il video dura un minuto e mezzo e tenta di risollevare il tessuto economico e turistico della città attraverso il dono dell’arte unendo teatro, territorio e turismo. “Adesso tocca a tutti noi, imprenditori, commercianti e semplici cittadini darci da fare per promuovere questo video, condividendolo sui nostri social per sponsorizzare la nostra città in tutta Italia e non solo. Quello a cui stiamo dando vita è un piano di marketing orizzontale di massa per eccellenza: saremo noi stessi operatori e cittadini a dare alla città la spinta che serve per ripartire”, ha dichiarato Matteo Spada dell’Associazione Commercianti e Imprenditori.



La città potrà così essere vista e ammirata, ma soprattutto incuriosire e attrarre tutti coloro che ‘viaggiano’ sui social. Il video è visibile sulla pagina social dell'Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli.